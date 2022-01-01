«Я тебе обещал, что осуществлю детскую мечту». Чалоба из «Челси» посвятил 2021-й год маме

Защитник «Челси» Трево Чалоба подвел итог 2021-го года. В минувшем году он осуществил мечту из детства.

«Мама, 2021-й год был для тебя. Я тебе обещал, что осуществлю детскую мечту. Ты подпитывала меня голодом и решимостью.

Никогда не забуду этот год. Бог, благодарю тебя за все, без тебя все не было бы возможным. С Новым годом!» – написал Чалоба.

11 августа 2021 года Чалоба дебютировал за 1-ю команду «Челси».

22-летний игрок находится в системе клуба с 2007 года.

Его старший брат Натаниэль играет за «Уотфорд».