«Химки» сохраняют интерес к Жиркову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с возможным подписанием бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Интерес к Юрию сохраняем. Но пока никакой конкретики, он просто находится в сфере наших интересов.

Сейчас пройдут праздники и будем определяться по нему и другим игрокам, возобновлять диалоги», – сказал Терюшков.