«Химки» сохраняют интерес к Жиркову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с возможным подписанием бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.
«Интерес к Юрию сохраняем. Но пока никакой конкретики, он просто находится в сфере наших интересов.
Сейчас пройдут праздники и будем определяться по нему и другим игрокам, возобновлять диалоги», – сказал Терюшков.
- Жирков – свободный агент.
- В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
- 38-летний футболист также интересен «Нижнему Новгороду».
Источник: «Спорт-Экспресс»