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    Солтмурад Бакаев: «Надеюсь, 2022-й год станет поворотным с самых первых дней»

    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от 2022-го календарного года.

    «Надеюсь, что 2022-й год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя.

    С наступающим Новым годом! И пусть он станет годом, который запомнится самыми лучшими моментами! До встречи в 2022-м!» – написал футболист в твиттере.

    • В этом сезоне Бакаев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Солтмурада Бакаева

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19570

      JTherry 41 минуту назад

      С наступающим Новым годом!

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