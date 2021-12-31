Солтмурад Бакаев: «Надеюсь, 2022-й год станет поворотным с самых первых дней»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от 2022-го календарного года.
«Надеюсь, что 2022-й год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя.
С наступающим Новым годом! И пусть он станет годом, который запомнится самыми лучшими моментами! До встречи в 2022-м!» – написал футболист в твиттере.
- В этом сезоне Бакаев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.
Источник: твиттер Солтмурада Бакаева