Солтмурад Бакаев: «Надеюсь, 2022-й год станет поворотным с самых первых дней»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от 2022-го календарного года.

«Надеюсь, что 2022-й год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя.

С наступающим Новым годом! И пусть он станет годом, который запомнится самыми лучшими моментами! До встречи в 2022-м!» – написал футболист в твиттере.