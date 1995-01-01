Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Тухель: «Глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что его команда выбыла из числа претендентов на победу в АПЛ.

    «Как мы можем бороться за чемпионство? У нас семь футболистов заразились коронавирусом. Еще пять-шесть игроков выбыли из-за травм как минимум на шесть недель.

    Как нам участвовать в борьбе за титул? Для этого нужно иметь в своем распоряжении полный состав. После ковида и травм было бы глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке», – сказал Тухель.

    • «Челси» идет на 2-м месте в АПЛ, набрав 42 очка в 20 турах.
    • Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – 8 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      Аден 30 минут назад

      хитрит фашист.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru