Тухель: «Глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что его команда выбыла из числа претендентов на победу в АПЛ.

«Как мы можем бороться за чемпионство? У нас семь футболистов заразились коронавирусом. Еще пять-шесть игроков выбыли из-за травм как минимум на шесть недель.

Как нам участвовать в борьбе за титул? Для этого нужно иметь в своем распоряжении полный состав. После ковида и травм было бы глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке», – сказал Тухель.