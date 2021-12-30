Тухель: «Глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что его команда выбыла из числа претендентов на победу в АПЛ.
«Как мы можем бороться за чемпионство? У нас семь футболистов заразились коронавирусом. Еще пять-шесть игроков выбыли из-за травм как минимум на шесть недель.
Как нам участвовать в борьбе за титул? Для этого нужно иметь в своем распоряжении полный состав. После ковида и травм было бы глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке», – сказал Тухель.
- «Челси» идет на 2-м месте в АПЛ, набрав 42 очка в 20 турах.
- Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – 8 баллов.
Источник: Daily Mail