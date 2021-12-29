Главные новости дня. «Зенит» согласовал контракт с Сергеевым, Торрес перешел в «Барселону»

«Динамо» заплатит 12 миллионов за колумбийца Вилью. Контракт – до 2026 года (Диего Руэда).
«Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов (Санти Ауна).
Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года.
Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings).
Азмун не перейдет в «Лион» зимой. «Зенит» не нашел ему замену (Sport24).
Защитник «Реала» Марсело может завершить карьеру в 34 года.
Официально: Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».
«Зенит» согласовал условия контракта с Сергеевым. «Крылья» получат за него 2,2 миллиона.
«Когда говорят, что ты уже не тот»: Дзюба показал, что он самый результативный игрок РПЛ в 2021 году.
Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара». Он договорился с Галицким (ArmSport).