Главные новости дня. «Зенит» согласовал контракт с Сергеевым, Торрес перешел в «Барселону»

«Динамо» заплатит 12 миллионов за колумбийца Вилью. Контракт – до 2026 года (Диего Руэда).

«Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов (Санти Ауна).

Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года.

Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings).

Азмун не перейдет в «Лион» зимой. «Зенит» не нашел ему замену (Sport24).

Защитник «Реала» Марсело может завершить карьеру в 34 года.

Официально: Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

«Зенит» согласовал условия контракта с Сергеевым. «Крылья» получат за него 2,2 миллиона.

«Когда говорят, что ты уже не тот»: Дзюба показал, что он самый результативный игрок РПЛ в 2021 году.

Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара». Он договорился с Галицким (ArmSport).