Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Главные новости дня. «Зенит» согласовал контракт с Сергеевым, Торрес перешел в «Барселону»

    «Динамо» заплатит 12 миллионов за колумбийца Вилью. Контракт – до 2026 года (Диего Руэда).

    «Бавария» приняла предложения ЦСКА и «Венеции» по Кюизансу в размере 10 миллионов (Санти Ауна).

    Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года.

    Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings).

    Азмун не перейдет в «Лион» зимой. «Зенит» не нашел ему замену (Sport24).

    Защитник «Реала» Марсело может завершить карьеру в 34 года.

    Официально: Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

    «Зенит» согласовал условия контракта с Сергеевым. «Крылья» получат за него 2,2 миллиона.

    «Когда говорят, что ты уже не тот»: Дзюба показал, что он самый результативный игрок РПЛ в 2021 году.

    Мхитарян станет спортивным директором «Краснодара». Он договорился с Галицким (ArmSport).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92471
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68385
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru