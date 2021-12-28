Официально: Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Пута верна себе по части отступных. Как обычно, по-клоунски.)))
«Барселона» объявила о приобретении нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.
Контракт с игроком заключен до 30 июня 2027 года. В нем прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
Презентация новичка состоится 3 января. Сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- Торрес выступал за «Сити» с августа 2020 года.
- Он забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах.
@ferrantorres20 calling ... #BenvingutFerran pic.twitter.com/78DP3qjB8i— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2021