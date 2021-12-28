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    Официально: Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»

    «Барселона» объявила о приобретении нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

    Контракт с игроком заключен до 30 июня 2027 года. В нем прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

    Презентация новичка состоится 3 января. Сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    • Торрес выступал за «Сити» с августа 2020 года.
    • Он забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Барселоны»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +254

      Shotlandets86 3 минуты назад

      Пута верна себе по части отступных. Как обычно, по-клоунски.)))

      0
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      Рейтинг: +838

      qawzsexdr 6 минут назад

      Не зря экономили на рождественских подарках

      0
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