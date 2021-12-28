Официально: Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»

«Барселона» объявила о приобретении нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Контракт с игроком заключен до 30 июня 2027 года. В нем прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

Презентация новичка состоится 3 января. Сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Торрес выступал за «Сити» с августа 2020 года.

Он забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах.