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    Клопп требует вернуть пять замен в АПЛ: «Самая интенсивная лига – единственная с тремя заменами»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал вернуть пять замен в АПЛ.

    «Нужно оставить конкуренцию в стороне и перестать говорить, что у «Ман Сити» запасные лучше, чем у «Бернли».

    Возможно, это так. Но проблема в том, что для топ-игроков в Англии ситуация уже на пределе.

    Для внесения изменений нужны голоса от 14 клубов. Из-за конкуренции некоторые клубы говорят «нет». Это настоящая проблема, потому что возвращение правила пяти замен – правильное решение, особенно сейчас.

    Самая интенсивная лига мира – единственная с тремя заменами. Это неправильно. Мы должны это поменять, но шансов мало», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.
    • Сегодня команда Клоппа сыграет с «Лестером».

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2234

      acor94 1 час назад

      Чтобы ты выпускал условных салахов на последние минуты, а противники ноунеймов, которые и мяч то только на тренировке видели? Ну уж нет.

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      Рейтинг: +4904

      R_a_i_n > acor94 23 минуты назад

      Ну а кто виноват, что у одной команды на скамейке условный Салах сидит, а у другой ноу нейм? Как по мне, так хоть десять замен, но исключительно в три окна. Плюс отдельная замена вратаря. По вратарю думаю придем к этому скоро. Чем больше сил у команд, тем интереснее нас болелам!!! Чисто имхо. Ничего не навязываю.

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