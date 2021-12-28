Клопп требует вернуть пять замен в АПЛ: «Самая интенсивная лига – единственная с тремя заменами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал вернуть пять замен в АПЛ.
«Нужно оставить конкуренцию в стороне и перестать говорить, что у «Ман Сити» запасные лучше, чем у «Бернли».
Возможно, это так. Но проблема в том, что для топ-игроков в Англии ситуация уже на пределе.
Для внесения изменений нужны голоса от 14 клубов. Из-за конкуренции некоторые клубы говорят «нет». Это настоящая проблема, потому что возвращение правила пяти замен – правильное решение, особенно сейчас.
Самая интенсивная лига мира – единственная с тремя заменами. Это неправильно. Мы должны это поменять, но шансов мало», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.
- Сегодня команда Клоппа сыграет с «Лестером».
Клопп: «Матчи 26 и 28 декабря – это невозможно, посмешище»
Источник: Sky Sports