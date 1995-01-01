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    Клопп: «Матчи 26 и 28 декабря – это невозможно, посмешище»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал идею играть в АПЛ в построждественские дни. По его мнению, команды не обладают для этого необходимым набором футболистов.

    «Матчи 26 и 28 декабря – это абсолютно невозможно, это посмешище. Они [руководство АПЛ] продолжают делать это.

    «Манчестер Сити» в состоянии собрать состав для этих двух игр. Остальные команды – нет», – считает Клопп.

    • Сегодняшний матч «Ливерпуля» против «Лидса» перенесен.
    • 28 декабря ливерпульцы должны встретиться с «Лестером».
    • «Ливерпуль» идет в таблице 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Manchester City News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +432

      СуперПАВ9 1 час назад

      С такими зарплатами разнылись! Не нравится идите в офисы работайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      СуперПАВ9 1 час назад

      Клопп в матчии с Тоттенхемом был посмешищем

      0
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