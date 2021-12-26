Клопп: «Матчи 26 и 28 декабря – это невозможно, посмешище»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал идею играть в АПЛ в построждественские дни. По его мнению, команды не обладают для этого необходимым набором футболистов.

«Матчи 26 и 28 декабря – это абсолютно невозможно, это посмешище. Они [руководство АПЛ] продолжают делать это.

«Манчестер Сити» в состоянии собрать состав для этих двух игр. Остальные команды – нет», – считает Клопп.