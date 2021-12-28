Терюшков: «Глобальных долгов в «Химках» нет. Текущие зарплаты выплатим до 30 декабря»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с задолженностями по зарплате перед футболистами.
«Все задолженности по зарплате мы уже практически выплатили. Текущие зарплаты будут выплачены до 30 декабря. Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря», – сказал Терюшков.
- Сообщалось, что общая сумма долгов в «Химках» превышает 250 миллионов рублей.
- «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
Руководство «Химок» пообещало выплатить долги перед игроками до конца года («Матч ТВ»)
Источник: «Спорт-Экспресс»