Терюшков: «Глобальных долгов в «Химках» нет. Текущие зарплаты выплатим до 30 декабря»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с задолженностями по зарплате перед футболистами.

«Все задолженности по зарплате мы уже практически выплатили. Текущие зарплаты будут выплачены до 30 декабря. Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря», – сказал Терюшков.

Сообщалось, что общая сумма долгов в «Химках» превышает 250 миллионов рублей.

«Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

Руководство «Химок» пообещало выплатить долги перед игроками до конца года («Матч ТВ»)