Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Терюшков: «Глобальных долгов в «Химках» нет. Текущие зарплаты выплатим до 30 декабря»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с задолженностями по зарплате перед футболистами.

    «Все задолженности по зарплате мы уже практически выплатили. Текущие зарплаты будут выплачены до 30 декабря. Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря», – сказал Терюшков.

    • Сообщалось, что общая сумма долгов в «Химках» превышает 250 миллионов рублей.
    • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

    Руководство «Химок» пообещало выплатить долги перед игроками до конца года («Матч ТВ»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92471
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68385
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru