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    Смородская: «Миранчук – лучший российский игрок на данный момент. Даже лучше Головина»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука лучшим футболистом России прямо сейчас.

    «У Леши невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда.

    До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, что тренер «Аталанты» все-таки поймет, что Миранчук – ценный актив их команды.

    Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина», – сказала Смородская.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Известия»

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