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  • Смородская: «Миранчук – лучший российский игрок на данный момент. Даже лучше Головина»

Смородская: «Миранчук – лучший российский игрок на данный момент. Даже лучше Головина»

27 декабря 2021, 11:21
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука лучшим футболистом России прямо сейчас.

«У Леши невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда.

До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, что тренер «Аталанты» все-таки поймет, что Миранчук – ценный актив их команды.

Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина», – сказала Смородская.

  • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Источник: «Известия»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Смородская Ольга
Комментарии (8)
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АлексМак
1640596888
Как всегда она несёт полный бред.)) Абсолютная дилетантка в футболе, которая попала в тему, только благодаря деньгам и связям....
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vladimir-7
1640599901
Оля, оля, тру-ля-ля, может быть Лёше лучше в Англию, ну её, эту Италию с её тренерами недоучками, позвони Миранчуку, пусть постучится в дверь АПЛ и скажет, а вот и Я, головка от ..., но я лучше Головина, постоянно играющего за Монако, так сказала сама Смородская.
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САДЫЧОК
1640601955
Мадам , явно курит ! Если , серьезно и тот . и другой очень слабые футболисты !
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Plyash
1640616130
Видать свихнулась совсем,болезная...
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Федорыч-НН
1640619312
Ха (3 раза)!
Ответить
Hektor 84
1640706595
Дурная бабка!!! Талант сидеть на лавке у него! В сборную приезжает вообще ни дать ни взять. Так и останется вечно подающим надежды. Кроме двух голов старухе и вспомнить о нем не о чем!
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