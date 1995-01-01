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    Агент Баринова: «Рассмотрим предложение из лиги, которая будет выше по уровню РПЛ»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о планах игрока на будущее.

    «Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения.

    Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать», – сказал агент.

    • Баринов стоит 12 миллионов евро.
    • Его контракт с «Локо» рассчитан до 2023 года.
    • Ранее сообщалось об интересе к Дмитрию со стороны «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26320

      Боцман59rus 7 минут назад

      _ даа, звездун еще тот, либо травмирован,либо дисквалифицирован, или еще хуже, садясь на карточку в первом тайме, из-за отсутствия каких либо навыков силовой борьбы, в рамках правил, остаток матча, боясь удалиться, имитирует борьбу с соперником, боясь до него дотронуться, иногда вообще теряется на поле, по этой же причине, превращая опорную зону,в проходной двор, подставляя тем самым своих ЦЗ, ничего не скажешь - ценный экспонат, в ТОПах за ним видимо очередь

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      Рейтинг: +3239

      aaaaahhhh 11 минут назад

      Неужели в Туркменистан собрался?:)))

      0
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      Рейтинг: +38376

      Project Бабангида 29 минут назад

      кому и ференцварош европа

      0
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      Рейтинг: +55626

      portero 38 минут назад

      А что такие есть???

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