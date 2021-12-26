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  • Агент Баринова: «Рассмотрим предложение из лиги, которая будет выше по уровню РПЛ»

Агент Баринова: «Рассмотрим предложение из лиги, которая будет выше по уровню РПЛ»

26 декабря 2021, 18:21
12

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о планах игрока на будущее.

«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения.

Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать», – сказал агент.

  • Баринов стоит 12 миллионов евро.
  • Его контракт с «Локо» рассчитан до 2023 года.
  • Ранее сообщалось об интересе к Дмитрию со стороны «Манчестер Юнайтед».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (12)
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portero
1640532890
А что такие есть???
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Project Бабангида
1640533461
кому и ференцварош европа
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aaaaahhhh
1640534512
Неужели в Туркменистан собрался?:)))
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Боцман59rus
1640534780
_ даа, звездун еще тот, либо травмирован,либо дисквалифицирован, или еще хуже, садясь на карточку в первом тайме, из-за отсутствия каких либо навыков силовой борьбы, в рамках правил, остаток матча, боясь удалиться, имитирует борьбу с соперником, боясь до него дотронуться, иногда вообще теряется на поле, по этой же причине, превращая опорную зону,в проходной двор, подставляя тем самым своих ЦЗ, ничего не скажешь - ценный экспонат, в ТОПах за ним видимо очередь
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Томик
1640535482
Надо для начала научиться мяч без нарушения правил отбирать, хотя бы. За что его пригласят в высшую по уровню лигу? За то, что он в ноги прыгает растопырив в рандомном порядке свои? Не надо было отработку подкатов пропускать в школе.
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Garrincha58
1640537813
наша лига на 9 месте, а так Австрия выше нас Португалия Нидерланды
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вальтер79
1640540189
какие же наши агенты наивные люди))))))))))
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maygli
1640547008
Баринов уже перерос РПЛ.
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Hektor 84
1640549959
Уж не в Ференцварош ли собрался?
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serglider
1640551394
Не стоит Баринов 12 лямов зелени! Обыкновенный заурядный футболер, уровня ФНЛ!
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