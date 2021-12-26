Агент Баринова: «Рассмотрим предложение из лиги, которая будет выше по уровню РПЛ»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о планах игрока на будущее.
«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения.
Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать», – сказал агент.
- Баринов стоит 12 миллионов евро.
- Его контракт с «Локо» рассчитан до 2023 года.
- Ранее сообщалось об интересе к Дмитрию со стороны «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Спорт-Экспресс»