Агент Баринова: «Рассмотрим предложение из лиги, которая будет выше по уровню РПЛ»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о планах игрока на будущее.

«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения.

Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать», – сказал агент.