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    «Эвертон» – первый клуб АПЛ, поддержавший акцию против сексизма в футболе

    «Эвертон» присоединился к акции #HerGameToo («Ее игра тоже»), призванной привлечь внимание к сексизму в футболе. Он стал первым таким клубом в АПЛ.

    «Это важная веха для нашей кампании, чтобы клуб масштаба «Эвертона» поддерживал нас», – сказала учредитель акции Люси Форд.

    • #HerGameToo была запущена в мае 12 последовательницами, которые хотели рассказать о сексизме, домогательствах и других формах неподобающего обращения с женщинами в футболе.
    • «Эвертон», войдя в движение, поддержал политику нетерпимости ко всем этим проявлениям.
    • «Эвертон» – единственный клуб, который построил отдельный стадион для своей женской команды.

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    Источник: Sky Sports

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