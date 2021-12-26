«Эвертон» – первый клуб АПЛ, поддержавший акцию против сексизма в футболе

«Эвертон» присоединился к акции #HerGameToo («Ее игра тоже»), призванной привлечь внимание к сексизму в футболе. Он стал первым таким клубом в АПЛ.

«Это важная веха для нашей кампании, чтобы клуб масштаба «Эвертона» поддерживал нас», – сказала учредитель акции Люси Форд.