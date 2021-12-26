«Эвертон» – первый клуб АПЛ, поддержавший акцию против сексизма в футболе

«Эвертон» присоединился к акции #HerGameToo («Ее игра тоже»), призванной привлечь внимание к сексизму в футболе. Он стал первым таким клубом в АПЛ.
«Это важная веха для нашей кампании, чтобы клуб масштаба «Эвертона» поддерживал нас», – сказала учредитель акции Люси Форд.
- #HerGameToo была запущена в мае 12 последовательницами, которые хотели рассказать о сексизме, домогательствах и других формах неподобающего обращения с женщинами в футболе.
- «Эвертон», войдя в движение, поддержал политику нетерпимости ко всем этим проявлениям.
- «Эвертон» – единственный клуб, который построил отдельный стадион для своей женской команды.
Источник: Sky Sports