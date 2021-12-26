Главные новости дня. «Реал» готовит трансфер Захаряна; Дзюба близок к переходу в «Рубин»

Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов).

Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings).

Миятович и агент Модрича готовят трансфер Захаряна в «Реал» («Чемпионат»).

«Спартак» заплатит за Пруцева 75 миллионов рублей отступных и агентскую комиссию («РБ-Спорт»).

Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

Газизов обвинил Федуна в клевете.

«Ньюкасл» хочет купить вратаря «Реала» Лунина.

Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку».

Суд приговорил к двум годам условно мужчину, избившего экс-директора «Спартака» Фетисова.

Руководство «Барселоны» вопреки клубной традиции оставило игроков без рождественских подарков (AS).