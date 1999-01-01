Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Главные новости дня. «Реал» готовит трансфер Захаряна; Дзюба близок к переходу в «Рубин»

    Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов).

    Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings).

    Миятович и агент Модрича готовят трансфер Захаряна в «Реал» («Чемпионат»).

    «Спартак» заплатит за Пруцева 75 миллионов рублей отступных и агентскую комиссию («РБ-Спорт»).

    Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

    Газизов обвинил Федуна в клевете.

    «Ньюкасл» хочет купить вратаря «Реала» Лунина.

    Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку».

    Суд приговорил к двум годам условно мужчину, избившего экс-директора «Спартака» Фетисова.

    Руководство «Барселоны» вопреки клубной традиции оставило игроков без рождественских подарков (AS).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:57
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92350
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68358
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru