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    «Ньюкасл» хочет купить вратаря «Реала» Лунина

    Голкипер «Реала» Андрей Лунин стал трансферной целью «Ньюкасла».

    Английский клуб готов купить в январе 22-летнего футболиста, который хочет получать больше игровой практики.

    Возможный переход украинца обойдется «Ньюкаслу» в 10 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Лунина – 3 миллиона евро.
    • На его счету 1 матч за главную команду «Реала».
    • Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      gfhfrt54 17 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
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