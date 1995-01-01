«Ньюкасл» хочет купить вратаря «Реала» Лунина

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Голкипер «Реала» Андрей Лунин стал трансферной целью «Ньюкасла».
Английский клуб готов купить в январе 22-летнего футболиста, который хочет получать больше игровой практики.
Возможный переход украинца обойдется «Ньюкаслу» в 10 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Лунина – 3 миллиона евро.
- На его счету 1 матч за главную команду «Реала».
- Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2024 года.
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