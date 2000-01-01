«Спартак» заплатит за Пруцева 75 миллионов рублей отступных и агентскую комиссию («РБ-Спорт»)

Решили свиньи усилить состав за счёт более сильного и успешного клуба. Гыгыгы
Стали известны финансовые условия перехода полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак».
Московский клуб заплатит за игрока полную сумму отступных в размере 75 миллионов рублей, а также агентскую комиссию, размер которой пока неизвестен.
По информации «РБ-Спорт», 21-летний футболист уже заключил контракт со «Спартаком».
- Пруцев – воспитанник «Чертаново».
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».