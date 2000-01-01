Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    «Спартак» заплатит за Пруцева 75 миллионов рублей отступных и агентскую комиссию («РБ-Спорт»)

    Стали известны финансовые условия перехода полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак».

    Московский клуб заплатит за игрока полную сумму отступных в размере 75 миллионов рублей, а также агентскую комиссию, размер которой пока неизвестен.

    По информации «РБ-Спорт», 21-летний футболист уже заключил контракт со «Спартаком».

    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
    • В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12154

      Литейный4 14 минут назад

      Решили свиньи усилить состав за счёт более сильного и успешного клуба. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8970

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Неплохо-неплохо.
      Но для решения глобальных задач понадобятся более сильные игроки, хотя понятно не всё сразу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12597

      Cleaner 28 минут назад

      Вот это УСИЛЕНИЕ под весеннюю Лигу Европы!!!..)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1660

      Олег1204 1 час назад

      Крылья чисто агентская команда, они не будут удерживать игроков если покупатель удовлетворит аппетиты агентов. Но , в иностранные команды никого отпускать не будут , как Зиньковского летом, поскольку иностранные команды не сильно богатые да и платить большие деньги за ноу нейма вродебы талантливого не будут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      казанский лис > Олег1204 37 минут назад

      иностранные команды не платят по серым схемам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13305

      Hektor 84 1 час назад

      Здарова Спартачи! Наконец то бан сняли! А то только читать мог)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30525

      VVM1964 > Hektor 84 53 минуты назад

      С возвращением ! )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      КУКУШКА > Hektor 84 33 минуты назад

      На до было клона у литейного Степана попросить)) Там их десятка четыре минимум...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12154

      Литейный4 > КУКУШКА 13 минут назад

      Да ты Шо!!! Своими лучше поделись. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      КУКУШКА > Литейный4 5 минут назад

      Мои в бане все на пожизненном!!
      Вот один остался)))
      А у вас с парацетамолом и тарасофкой минимум на троих штук 200!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      чаппай 1 час назад

      Ну вот и начали дербанить Крылья.. Спартак с удачным во всех смыслах приобретением

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22143

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Коллеги, Пруцев кого-нибудь впечатлил? Что это за приобретение? Может, Ваноли жёстко потребовал купить его? Опять какая-то хрень.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12597

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      А может Пруцев на ИТАЛЬЯНЦА внешне похож? Руководители Спартака любят таких мачо...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      КУКУШКА 1 час назад

      зенитчики в кабаке за вечер в трое больше оставляют за шампунь и похлебку))
      Для них это не деньги!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4811

      R_a_i_n 3 часа назад

      Где-то читал, что агентские будут равны стоимости перехода, т.е. те же 75 миллионов. Я вообще не понимаю, что там происходит. Эти прокладки по всей стране, во всех сферах. Научились делать делать деньги из воздуха.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11153

      Fusballer > R_a_i_n 2 часа назад

      Handonы они.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18294

      derrik2000 > R_a_i_n 2 часа назад

      Потому сейчас мы ничего и не производим, что такова государственная политика... ((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23609

      vladimir-7 > derrik2000 2 часа назад

      Да, Путин сказал: "зачем что-то делать, когда это можно купить." Однако, купилка не для всех, только
      для избранных.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92350
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68358
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru