«Спартак» заплатит за Пруцева 75 миллионов рублей отступных и агентскую комиссию («РБ-Спорт»)

Стали известны финансовые условия перехода полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов» в «Спартак».

Московский клуб заплатит за игрока полную сумму отступных в размере 75 миллионов рублей, а также агентскую комиссию, размер которой пока неизвестен.

По информации «РБ-Спорт», 21-летний футболист уже заключил контракт со «Спартаком».