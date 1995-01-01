Моуринью может возглавить сборную Нигерии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью входит в сферу интересов Федерации футбола Нигерии.

Президент Федерации Амаджу Пинник подтвердил, что он общался с португальцем по поводу работы в сборной.

Другие кандидаты на эту должность – Жозе Пезейру и Младен Крстаич.