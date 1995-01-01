Моуринью может возглавить сборную Нигерии

Где он только не был...
Недавно ( перед Ромой ) к нам в Балашиху на хоккей приезжал , может присматривался.
Давай Жозе , начни с Куньлуня.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью входит в сферу интересов Федерации футбола Нигерии.
Президент Федерации Амаджу Пинник подтвердил, что он общался с португальцем по поводу работы в сборной.
Другие кандидаты на эту должность – Жозе Пезейру и Младен Крстаич.
- Сборная Нигерии ищет замену тренеру Герноту Рору.
- Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до 2024 года.