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    Моуринью может возглавить сборную Нигерии

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью входит в сферу интересов Федерации футбола Нигерии.

    Президент Федерации Амаджу Пинник подтвердил, что он общался с португальцем по поводу работы в сборной.

    Другие кандидаты на эту должность – Жозе Пезейру и Младен Крстаич.

    • Сборная Нигерии ищет замену тренеру Герноту Рору.
    • Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8970

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Где он только не был...
      Недавно ( перед Ромой ) к нам в Балашиху на хоккей приезжал , может присматривался.
      Давай Жозе , начни с Куньлуня.

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      Рейтинг: +2977

      m40 18 минут назад

      Пошел по наклонной....А ведь когда чуть ли не все клубы мечтали его заманить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48231

      MaxRnD 44 минуты назад

      После Буде-Глимта, Моуру уже должно быть совершенно побоку, где очередной раз садиться в лужу ...

      1
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      Рейтинг: +3411

      tarasofka 3 часа назад

      помнится, он говорил, что в жизни не возглавит никакую сборную ради 15-20 матчей в году. а тут вдруг не_гры африканские. это такой же позор как и спартак.

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