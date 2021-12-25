Миранчук поучаствовал в новогоднем поздравлении «Аталанты»

Игроки «Аталанты» записали обращение к фанатам в честь Нового года и Рождества. В нем поучаствовал российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», – сказал Миранчук.