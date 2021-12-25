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    Миранчук поучаствовал в новогоднем поздравлении «Аталанты»

    Игроки «Аталанты» записали обращение к фанатам в честь Нового года и Рождества. В нем поучаствовал российский полузащитник Алексей Миранчук.

    «Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», – сказал Миранчук.

    • Россиянин может перейти в «Дженоа».
    • В 2020 году «Аталанта» заплатила за россиянина 14,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: твиттер «Аталанты»

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    25.12.2021 22:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +432

      СуперПАВ9 40 минут назад

      Беги Леха из этой плмойки беги

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      Рейтинг: +40

      adekvat0726 1 час назад

      А че Леха по итальянски до сих пор ниче не знает?

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      Рейтинг: +175

      dima25 1 час назад

      пздц Браво!)

      0
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      Рейтинг: +10132

      playsh 2 часа назад

      Лёша,молодец.Осталось только почаще на поле выходить и забивать..Удачи.

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