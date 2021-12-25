Миранчук поучаствовал в новогоднем поздравлении «Аталанты»

Игроки «Аталанты» записали обращение к фанатам в честь Нового года и Рождества. В нем поучаствовал российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», – сказал Миранчук.

Россиянин может перейти в «Дженоа».

В 2020 году «Аталанта» заплатила за россиянина 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.