Агент: «Брентфорд» предложил 12 миллионов за полузащитника «Шахтера» Мудрика»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик вскоре может перейти в «Брентфорд». Об этом сообщил агент 20-летнего украинца Алексей Алехин.

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», – сказал Алехин.