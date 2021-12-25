Агент: «Брентфорд» предложил 12 миллионов за полузащитника «Шахтера» Мудрика»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик вскоре может перейти в «Брентфорд». Об этом сообщил агент 20-летнего украинца Алексей Алехин.
«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.
«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», – сказал Алехин.
- В этом сезоне Мудрик провeл 11 матчей в УПЛ, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
- Он находится в системе «Шахтера» с 2016 года.
- «Брентфорд» занимает 12-е место в АПЛ.
Источник: ua.tribuna.com