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    Агент: «Брентфорд» предложил 12 миллионов за полузащитника «Шахтера» Мудрика»

    Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик вскоре может перейти в «Брентфорд». Об этом сообщил агент 20-летнего украинца Алексей Алехин.

    «Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

    «Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», – сказал Алехин.

    • В этом сезоне Мудрик провeл 11 матчей в УПЛ, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
    • Он находится в системе «Шахтера» с 2016 года.
    • «Брентфорд» занимает 12-е место в АПЛ.

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    Источник: ua.tribuna.com

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1479

      Sancho010365 48 минут назад

      Думаю Шахтёру нужно подождать до лета, этот парень перейдёт в более солидный клуб и за более большие деньги в раза два. Вот это настоящая молодёжь у нас в Украине, она ещё себя покажет в сборной. 20 лет, но Михаил отлично справляется в команде. Молодец, куда Зенит со Спартаком смотрят.

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