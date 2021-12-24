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    Симоне Индзаги: «Больше всего в 1/8 финала ЛЧ не хотелось играть с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы встретятся с «Ливерпулем».

    «Нам нужно будет играть интенсивно, как «Ливерпуль». Мы знаем, что нас ждет.

    В моем списке команд, которых хотелось избежать, «Ливерпуль» был на первом месте. Постараемся подготовиться, впереди у нас 40 дней», – сказал Индзаги.

    • 1-й матч состоится в Милане 16 февраля.
    • Последний раз команды играли в 2008 году – на этой же стадии Лиги чемпионов. В обоих матчах сухих побед добился «Ливерпуль».
    • «Интер» лидирует в Серии А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 07:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8961

      Alekxei Z. 1 час назад

      Да уж , Ливерпуль- не подарок !!!
      Для любой команды, Однозначно !

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