Симоне Индзаги: «Больше всего в 1/8 финала ЛЧ не хотелось играть с «Ливерпулем»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы встретятся с «Ливерпулем».
«Нам нужно будет играть интенсивно, как «Ливерпуль». Мы знаем, что нас ждет.
В моем списке команд, которых хотелось избежать, «Ливерпуль» был на первом месте. Постараемся подготовиться, впереди у нас 40 дней», – сказал Индзаги.
- 1-й матч состоится в Милане 16 февраля.
- Последний раз команды играли в 2008 году – на этой же стадии Лиги чемпионов. В обоих матчах сухих побед добился «Ливерпуль».
- «Интер» лидирует в Серии А.
Источник: La Gazzetta dello Sport