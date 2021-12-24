Симоне Индзаги: «Больше всего в 1/8 финала ЛЧ не хотелось играть с «Ливерпулем»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы встретятся с «Ливерпулем».

«Нам нужно будет играть интенсивно, как «Ливерпуль». Мы знаем, что нас ждет.

В моем списке команд, которых хотелось избежать, «Ливерпуль» был на первом месте. Постараемся подготовиться, впереди у нас 40 дней», – сказал Индзаги.