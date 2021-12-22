«Салернитана» на следующей неделе может покинуть Серию А

У «Салернитаны» по-прежнему не решен формальный вопрос, связанный с владением клубом.

Дело в том, что «Салернитаной» владеет траст, которым управляет президент «Лацио» Клаудио Лотито, а по правилам лиги две команды не могут принадлежать одному человеку.

«Если «Салернитана» не найдет покупателя до 1 января, она покинет Серию А», – сказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.