«Салернитана» на следующей неделе может покинуть Серию А

У «Салернитаны» по-прежнему не решен формальный вопрос, связанный с владением клубом.
Дело в том, что «Салернитаной» владеет траст, которым управляет президент «Лацио» Клаудио Лотито, а по правилам лиги две команды не могут принадлежать одному человеку.
«Если «Салернитана» не найдет покупателя до 1 января, она покинет Серию А», – сказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
- «Салернитана» замыкает таблицу Серии А.
- Клуб основан в 1919 году.
- У «Салернитаны» самый дешевый состав среди всех команд сезона Серии А (36,15 миллиона евро).
Источник: твиттер Italian Football TV