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    «Салернитана» на следующей неделе может покинуть Серию А

    У «Салернитаны» по-прежнему не решен формальный вопрос, связанный с владением клубом.

    Дело в том, что «Салернитаной» владеет траст, которым управляет президент «Лацио» Клаудио Лотито, а по правилам лиги две команды не могут принадлежать одному человеку.

    «Если «Салернитана» не найдет покупателя до 1 января, она покинет Серию А», – сказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

    • «Салернитана» замыкает таблицу Серии А.
    • Клуб основан в 1919 году.
    • У «Салернитаны» самый дешевый состав среди всех команд сезона Серии А (36,15 миллиона евро).

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    Источник: твиттер Italian Football TV

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