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    «Ювентус» рассматривает аренду Обамеянга

    «Ювентусу» интересен форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Туринцы рассматривают вариант с арендой габонца до конца сезона.

    «Арсенал» отстранил Обамеянга от работы с первой команды за опоздание от больной матери.

    • Обамеянга лишили в «Арсенале» капитанской повязки.
    • В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.
    • Его контракт с «Арсеналом» действует до 2023 года.

    Обамеянг до отъезда на Кубок Африки будет тренироваться отдельно. «Арсенал» наказал игрока за опоздание от больной матери

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

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