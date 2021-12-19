«Ювентус» рассматривает аренду Обамеянга

«Ювентусу» интересен форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Туринцы рассматривают вариант с арендой габонца до конца сезона.

«Арсенал» отстранил Обамеянга от работы с первой команды за опоздание от больной матери.

Обамеянга лишили в «Арсенале» капитанской повязки.

В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.

Его контракт с «Арсеналом» действует до 2023 года.

Обамеянг до отъезда на Кубок Африки будет тренироваться отдельно. «Арсенал» наказал игрока за опоздание от больной матери