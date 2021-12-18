Обамеянг до отъезда на Кубок Африки будет тренироваться отдельно. «Арсенал» наказал игрока за опоздание от больной матери

«Арсенал» отстранил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с первой командой. До отбытия на Кубок Африки (стартует 6 января) игрок будет работать самостоятельно, пишет Transfer News Live со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Это наказание футболисту за опоздание из поездки к больной маме.