Обамеянг до отъезда на Кубок Африки будет тренироваться отдельно. «Арсенал» наказал игрока за опоздание от больной матери

«Арсенал» отстранил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с первой командой. До отбытия на Кубок Африки (стартует 6 января) игрок будет работать самостоятельно, пишет Transfer News Live со ссылкой на британскую газету The Telegraph.
Это наказание футболисту за опоздание из поездки к больной маме.
- Обамеянга лишили капитанской повязки.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.
- Его контракт с «Арсеналом» действует до 2023 года.
Источник: твиттер Transfer News Live