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    The Athletic: «Арсенал» наказал Обамеянга за опоздание из поездки во Францию к больной матери

    Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишился капитанской повязки в «Арсенале» за то, что вернулся из поездки позже, чем обещал.

    Неделю назад футболист попросил разрешение съездить к больной матери во Францию.

    Габонца отпустили в среду при условии, что он вернется ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг.

    Форвард прилетел в Англию ранним утром и успел на занятие, однако в клубе посчитали, что он нарушил договоренность.

    • В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.
    • Его контракт с «Арсеналом» действует до 2023 года.

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    Источник: The Athletic

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