The Athletic: «Арсенал» наказал Обамеянга за опоздание из поездки во Францию к больной матери

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишился капитанской повязки в «Арсенале» за то, что вернулся из поездки позже, чем обещал.

Неделю назад футболист попросил разрешение съездить к больной матери во Францию.

Габонца отпустили в среду при условии, что он вернется ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг.

Форвард прилетел в Англию ранним утром и успел на занятие, однако в клубе посчитали, что он нарушил договоренность.