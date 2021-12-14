The Athletic: «Арсенал» наказал Обамеянга за опоздание из поездки во Францию к больной матери

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишился капитанской повязки в «Арсенале» за то, что вернулся из поездки позже, чем обещал.
Неделю назад футболист попросил разрешение съездить к больной матери во Францию.
Габонца отпустили в среду при условии, что он вернется ночью того же дня, чтобы посетить тренировку в четверг.
Форвард прилетел в Англию ранним утром и успел на занятие, однако в клубе посчитали, что он нарушил договоренность.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.
- Его контракт с «Арсеналом» действует до 2023 года.
Источник: The Athletic