Ибрагимович: «Мбаппе напоминает Роналдо, он элегантен»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил коллег Килиана Мбаппе и Роналдо. По его мнению, француз и бразилец в своей игре проявляют элегантность.

«Мбаппе напоминает Роналдо, Килиан очень элегантен в игре.

Эрлинг Холанд хорош тем, что одержим голами. Он делает ровно столько, сколько нужно, сосредоточен только на голах. Я вижу в Холанде интеллект», – сказал швед.