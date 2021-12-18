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Ибрагимович: «Мбаппе напоминает Роналдо, он элегантен»

18 декабря 2021, 17:31
6

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил коллег Килиана Мбаппе и Роналдо. По его мнению, француз и бразилец в своей игре проявляют элегантность.

«Мбаппе напоминает Роналдо, Килиан очень элегантен в игре.

Эрлинг Холанд хорош тем, что одержим голами. Он делает ровно столько, сколько нужно, сосредоточен только на голах. Я вижу в Холанде интеллект», – сказал швед.

  • Мбаппе и Холанд сейчас самые дорогие игроки в мире.
  • Роналдо – 2-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Ибрагимович в профессиональном футболе более 20 лет.

Источник: CBS Sports
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Милан ПСЖ Ибрагимович Златан Мбаппе Килиан Роналдо
Комментарии (6)
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Garrincha58
1639840099
нет ни какого сравнения Мбаппе постоянно травмируется, а Криш только один раз помню ещё в МЮ получил травму где пропустил по моему месяц может чуть больше, а так всю карьеру играл играл и забивал француз никогда так не сможет особенно в 36 лет
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slavа0508
1639841685
Килиана Мбаппе конечно талант . но как он будет играть после 30 когда скорость начнёт падать вопрос ,,,,Крис после 30 не чуть не сбавил обороты ,,,,посмотрим кто доживёт ,,,,,,
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111ax
1639843515
Криш в том возрасте, в каком Мбаппе сейчас, был гораздо интереснее
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Stavr007
1639849807
Он о зубастике сказал, а вы тут о крише выписываете))
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Вомбат
1639849974
Очень острое зрение у Златана. Я не могу разглядеть игрового интеллекта в Холанде. Напор, рывок, атлетизм, фактура, техника. Интеллект у Мбаппе, напротив, заметен. Если бы он не боялся перетрудиться, был бы круче Роналду в молодости.
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