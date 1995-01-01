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    Ибрагимович: «Мбаппе напоминает Роналдо, он элегантен»

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил коллег Килиана Мбаппе и Роналдо. По его мнению, француз и бразилец в своей игре проявляют элегантность.

    «Мбаппе напоминает Роналдо, Килиан очень элегантен в игре.

    Эрлинг Холанд хорош тем, что одержим голами. Он делает ровно столько, сколько нужно, сосредоточен только на голах. Я вижу в Холанде интеллект», – сказал швед.

    • Мбаппе и Холанд сейчас самые дорогие игроки в мире.
    • Роналдо – 2-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Ибрагимович в профессиональном футболе более 20 лет.

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    Источник: CBS Sports

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2480

      FRZZ 9 минут назад

      Ребята, читайте повнимательнее, Ибра говорит о бразильце Роналдо (зубастик) а вы все почему-то подумали, о португальце К.Р.

      0
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      Рейтинг: +10782

      Вомбат 40 минут назад

      Очень острое зрение у Златана. Я не могу разглядеть игрового интеллекта в Холанде. Напор, рывок, атлетизм, фактура, техника. Интеллект у Мбаппе, напротив, заметен. Если бы он не боялся перетрудиться, был бы круче Роналду в молодости.

      0
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      Рейтинг: +11

      Stavr007 43 минуты назад

      Он о зубастике сказал, а вы тут о крише выписываете))

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      Рейтинг: +4044

      neim 1 час назад

      Ну да, проявляют элегантность. Только одному 36 лет, а другому 23. Сравнение немного не корректное.
      Вот про Холланда бы сказал что-то подобное, другое дело. Тут бы мы и по дивились, кто из них круче и элегантнее, Мбаппе или Холланд.

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      Рейтинг: +549

      111ax 2 часа назад

      Криш в том возрасте, в каком Мбаппе сейчас, был гораздо интереснее

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      Рейтинг: +25352

      slavutiq70 2 часа назад

      Килиана Мбаппе конечно талант . но как он будет играть после 30 когда скорость начнёт падать вопрос ,,,,Крис после 30 не чуть не сбавил обороты ,,,,посмотрим кто доживёт ,,,,,,

      1
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      Рейтинг: +15425

      Garrincha58 3 часа назад

      нет ни какого сравнения Мбаппе постоянно травмируется, а Криш только один раз помню ещё в МЮ получил травму где пропустил по моему месяц может чуть больше, а так всю карьеру играл играл и забивал француз никогда так не сможет особенно в 36 лет

      2
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      Рейтинг: +38287

      Project Бабангида > Garrincha58 3 часа назад

      Мбаппе элегантно травмируется)

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