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Федун: «Россия – футбольный лилипут»

18 декабря 2021, 00:46
20

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает развитие отечественного футбола недостаточным. Он призвал увеличить материальные вливания.

«Как бы обидно это ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

  • Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
  • Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (20)
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Vitaga
1639789689
так и страной рулят злобные карлики. один правда куда то свалил уже.
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piligrim1986
1639806394
так а кто ее таковой сделал?))) не вы ли со своими лимитами и ********* зарплатами?
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NewLife
1639814548
Не в количестве населения дело - есть страны с населением меньше Москвы, а их сборные намного впереди нас. Рыба гниет с головы. Надо запретить покупать дорогих легов, отменить лимит, уменьшить количество команд в рпл, открыть за счет государства футбольные школы для юношей и детей и сажать за коррупцию в этих заведениях.
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Нас Много
1639815671
Зато олигархи у нас гиганты. А может стоит подравнять одних в пользу других.
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derrik2000
1639822804
И семейство Салиховых К ЭТОМУ приложило тоже руку!
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general.lizyukov
1639822865
С.ка, а кто её довёл до такого состояния? Вы, с вашими дутыми контрактами и дутым лимитом.
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Zlatan2718
1639822907
.. и не только - футбольный - лилипут..)
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Bozigit
1639825070
А зарема что скажет?)
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ySS
1639834201
Федун - футбольный дилетант
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Борисыч1
1639838140
Ну не занимает футбол в нашей стране того места, как в Европе. И 140 млн населения тут не при чём. Как примеры могу привести другие нефутбольные страны: - Индонезия(237 млн), Индия(1,3 млрд), Китай (1, 4 млрд), США(329 млн), Пакистан(212 млн), Бангладеш(170 млн). У всех население больше, чем в России.
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