Федун: «Россия – футбольный лилипут»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает развитие отечественного футбола недостаточным. Он призвал увеличить материальные вливания.

«Как бы обидно это ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.

Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»