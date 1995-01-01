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    Федун: «Россия – футбольный лилипут»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает развитие отечественного футбола недостаточным. Он призвал увеличить материальные вливания.

    «Как бы обидно это ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

    • Федун не посетил последние матчи «Спартака» по состоянию здоровья.
    • Федун купил клуб в 2004 году. При нем «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Федун: «Не могу бросить «Спартак». На него ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей»

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    Источник: Бомбардир.ру

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