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    Глушаков: «Путин не может за всем следить, ему очень тяжело. Другого президента не вижу»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поговорил о президенте России Владимире Путине. По мнению игрока, политик не в состоянии контролировать все сферы.

    – С кем ты мечтаешь выпить из всех людей планеты Земля? Чтобы посидеть, налить ему самогончика своего, потрещать за жизнь.

    – Тяжело сказать. Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть.

    – Что спросил бы?

    – Ну, как ему живется в России.

    – И как ты думаешь?

    – Ну, я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живется. Вообще, больше нет других авторитетов.

    – А для тебя Владимир Путин – авторитет?

    – Ну, я патриот своей страны, а он наш президент.

    – Так сложилось, что в России либо поддерживают, либо не поддерживают, а ты, соответственно, поддерживаешь?

    – На данный момент я пока не вижу другого президента.

    – Ты как-то связываешь устройство жизни в России с тем, как у нас устроена власть. Вот мы говорили про Миллерово... дороги – хотя это самый банальный пример.

    – Россия – большая страна, политика и все города связаны между собой... Ну, про политику давай не будем, это такая история... Там надо находиться, вникать. Просто президент не может за всеми следить. Ему тяжело очень. Есть помощники в каждом регионе, они должны доносить. Я думаю, он понимает, но управлять... Я не знаю.

    • Глушаков – уроженец города Миллерово (Ростовская область).
    • На счету игрока 57 матчей и 5 голов за сборную России.
    • Глушаков хочет вернуться в «Спартак».

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    Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»

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    17.12.2021 23:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13315

      Hektor 84 28 минут назад

      Зачем этот бред здесь публиковать?

      0
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      Рейтинг: +764

      стоп кран 39 минут назад

      Ну канеш , тому у кого зарплата три миллиона евро в год -- тому и путин в радость, со всей его коррупцией .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18188

      derrik2000 42 минуты назад

      Ключевые слова в самом конце:

      "Я не знаю."

      А так-то в госдурку ПРОЩЩУПЫВАЕТ себе местечко. ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +386

      mikatv 50 минут назад

      Верным путем Бузова идешь, Денис. Скоро будешь песни записывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      aaaaahhhh 58 минут назад

      Денис помоги Владимиру:)))

      1
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      Рейтинг: +4037

      neim 1 час назад

      Ой Денис, ну все равно не возьмут тебя в сборную, как бы ты не старался этот хотеть ))).

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