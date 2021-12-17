Глушаков: «Путин не может за всем следить, ему очень тяжело. Другого президента не вижу»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поговорил о президенте России Владимире Путине. По мнению игрока, политик не в состоянии контролировать все сферы.

– С кем ты мечтаешь выпить из всех людей планеты Земля? Чтобы посидеть, налить ему самогончика своего, потрещать за жизнь.

– Тяжело сказать. Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть.

– Что спросил бы?

– Ну, как ему живется в России.

– И как ты думаешь?

– Ну, я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живется. Вообще, больше нет других авторитетов.

– А для тебя Владимир Путин – авторитет?

– Ну, я патриот своей страны, а он наш президент.

– Так сложилось, что в России либо поддерживают, либо не поддерживают, а ты, соответственно, поддерживаешь?

– На данный момент я пока не вижу другого президента.

– Ты как-то связываешь устройство жизни в России с тем, как у нас устроена власть. Вот мы говорили про Миллерово... дороги – хотя это самый банальный пример.

– Россия – большая страна, политика и все города связаны между собой... Ну, про политику давай не будем, это такая история... Там надо находиться, вникать. Просто президент не может за всеми следить. Ему тяжело очень. Есть помощники в каждом регионе, они должны доносить. Я думаю, он понимает, но управлять... Я не знаю.