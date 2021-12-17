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  • Глушаков: «Путин не может за всем следить, ему очень тяжело. Другого президента не вижу»

Глушаков: «Путин не может за всем следить, ему очень тяжело. Другого президента не вижу»

17 декабря 2021, 23:13
37

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поговорил о президенте России Владимире Путине. По мнению игрока, политик не в состоянии контролировать все сферы.

– С кем ты мечтаешь выпить из всех людей планеты Земля? Чтобы посидеть, налить ему самогончика своего, потрещать за жизнь.

– Тяжело сказать. Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть.

– Что спросил бы?

– Ну, как ему живется в России.

– И как ты думаешь?

– Ну, я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живется. Вообще, больше нет других авторитетов.

– А для тебя Владимир Путин – авторитет?

– Ну, я патриот своей страны, а он наш президент.

– Так сложилось, что в России либо поддерживают, либо не поддерживают, а ты, соответственно, поддерживаешь?

– На данный момент я пока не вижу другого президента.

– Ты как-то связываешь устройство жизни в России с тем, как у нас устроена власть. Вот мы говорили про Миллерово... дороги – хотя это самый банальный пример.

– Россия – большая страна, политика и все города связаны между собой... Ну, про политику давай не будем, это такая история... Там надо находиться, вникать. Просто президент не может за всеми следить. Ему тяжело очень. Есть помощники в каждом регионе, они должны доносить. Я думаю, он понимает, но управлять... Я не знаю.

  • Глушаков – уроженец города Миллерово (Ростовская область).
  • На счету игрока 57 матчей и 5 голов за сборную России.
  • Глушаков хочет вернуться в «Спартак».

Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис Путин Владимир
Комментарии (37)
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derrik2000
1639775873
Ключевые слова в самом конце: "Я не знаю." А так-то в госдурку ПРОЩЩУПЫВАЕТ себе местечко. ))
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Hektor 84
1639776722
Зачем этот бред здесь публиковать?
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Belyiccat
1639803927
Спасибо Дениске, раскрыл мне глаза. Оказывается главная задача Путина за всем следить, а помошников-доносить. Феерично.
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yaran56
1639804631
Лизнуть тоже не дурак, видимо в депутаты захотелось
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kazak1975
1639807635
Шариков
Ответить
wobaekat
1639808453
«Кто, если не Путин?» - одна из самых распространённых русофобских мыслей нашего времени
Ответить
rossonero666
1639817974
Пуйло фашист, а те кто его поддерживает либо в доле , либо умалишенные. Народ прозревает, но сделать ничего не может. Наплодил олигархов, угандошены свобода слова, медицина, образование, промышленность, экономика, пенсионная реформа, бюджетное правило, поднятие ндс, принудильная вакцинация, преследование инакомыслия. Слава путину!
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Олег1204
1639821342
Ну то что глушак как человек говно для меня не новость давно
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Давид59
1639821899
Глушак правильно подметил. Конечно президенту тяжело. Так он же сам страну в ручное управление перевёл. Все институты власти - сплошная бутафория. Непонятно зачем Глушака о политике спрашивают.
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serppion
1639826670
Молодец Глушак! Президенту и впрямь не до дорог, не до пенсионеров, не до гиперинфляции, не до обнищания населения.
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