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    Глушаков: «Хочу вернуться в «Спартак». Я молодой, перспективный»

    Полузащитник «Химок» Дениса Глушакова заинтересован в возвращении в «Спартак». 34-летний игрок считает себя перспективным.

    – Ты хочешь вернуться в «Спартак»?

    – Да.

    – Играть?

    – Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться. За нас наверху все написано уже. Как судьба сложится дальше – неизвестно никому. В любом случае очень хотел бы помочь.

    Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть.

    Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тема Ребров. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный.

    • Глушаков играл за «Спартак» в 2013-2019 годах, брал с командой чемпионство.
    • Затем он играл за «Ахмат», «Химки».
    • Химчане замыкают таблицу РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9879

      ivany4 54 секунды назад

      Я так понимаю полку стендаперов прибыло!
      Молодой, перспективный и главное "целеустремленный".)))

      0
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      Рейтинг: +1704

      DMитрий 1 час назад

      Забыл добавить в конце: самец или кобель.

      0
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      Рейтинг: +19264

      JTherry 1 час назад

      молодой... перспективный... юморист...)

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