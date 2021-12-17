Глушаков: «Хочу вернуться в «Спартак». Я молодой, перспективный»

Полузащитник «Химок» Дениса Глушакова заинтересован в возвращении в «Спартак». 34-летний игрок считает себя перспективным.
– Ты хочешь вернуться в «Спартак»?
– Да.
– Играть?
– Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться. За нас наверху все написано уже. Как судьба сложится дальше – неизвестно никому. В любом случае очень хотел бы помочь.
Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть.
Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тема Ребров. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный.
- Глушаков играл за «Спартак» в 2013-2019 годах, брал с командой чемпионство.
- Затем он играл за «Ахмат», «Химки».
- Химчане замыкают таблицу РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»