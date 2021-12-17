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  • Глушаков: «Хочу вернуться в «Спартак». Я молодой, перспективный»

Глушаков: «Хочу вернуться в «Спартак». Я молодой, перспективный»

17 декабря 2021, 21:30
5

Полузащитник «Химок» Дениса Глушакова заинтересован в возвращении в «Спартак». 34-летний игрок считает себя перспективным.

– Ты хочешь вернуться в «Спартак»?

– Да.

– Играть?

– Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться. За нас наверху все написано уже. Как судьба сложится дальше – неизвестно никому. В любом случае очень хотел бы помочь.

Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть.

Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тема Ребров. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный.

  • Глушаков играл за «Спартак» в 2013-2019 годах, брал с командой чемпионство.
  • Затем он играл за «Ахмат», «Химки».
  • Химчане замыкают таблицу РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (5)
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JTherry
1639767328
молодой... перспективный... юморист...)
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ivany4
1639771576
Я так понимаю полку стендаперов прибыло! Молодой, перспективный и главное "целеустремленный".)))
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NewLife
1639820588
Полку бывших спартаковцев, несущих пургу, прибыло.
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zigbert
1639829356
Только таких молодых в Спартаке и не хватает.
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VVM1964
1639847413
Что опять миллеровки в бане накушался ???
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