Сборные Италии и Аргентины проведут 1 июня матч в рамках сотрудничества УЕФА и КОНМЕБОЛ

У УЕФА и КОНМЕБОЛ заключен новый расширенный Меморандум о взаимопонимании. В его рамках летом состоится товарищеский матч между действующими победителями континентальных турниров – сборными Италии и Аргентины.
Игра пройдет в Лондоне 1 июня. Там же в 2022 году будет открыт совместный офис УЕФА и КОНМЕБОЛ.
- Италия выиграла Евро-2020 именно в Лондоне.
- Аргентина в финале последнего Кубка Америки победила Бразилию (1:0).
- За сборную Италии в разное время выступали выходцы из Аргентины. Например, Мауро Каморанези (2003-2010 годы).
Источник: УЕФА