Сборные Италии и Аргентины проведут 1 июня матч в рамках сотрудничества УЕФА и КОНМЕБОЛ

У УЕФА и КОНМЕБОЛ заключен новый расширенный Меморандум о взаимопонимании. В его рамках летом состоится товарищеский матч между действующими победителями континентальных турниров – сборными Италии и Аргентины.

Игра пройдет в Лондоне 1 июня. Там же в 2022 году будет открыт совместный офис УЕФА и КОНМЕБОЛ.