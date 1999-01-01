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    Сборные Италии и Аргентины проведут 1 июня матч в рамках сотрудничества УЕФА и КОНМЕБОЛ

    У УЕФА и КОНМЕБОЛ заключен новый расширенный Меморандум о взаимопонимании. В его рамках летом состоится товарищеский матч между действующими победителями континентальных турниров – сборными Италии и Аргентины.

    Игра пройдет в Лондоне 1 июня. Там же в 2022 году будет открыт совместный офис УЕФА и КОНМЕБОЛ.

    • Италия выиграла Евро-2020 именно в Лондоне.
    • Аргентина в финале последнего Кубка Америки победила Бразилию (1:0).
    • За сборную Италии в разное время выступали выходцы из Аргентины. Например, Мауро Каморанези (2003-2010 годы).

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    Источник: УЕФА

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