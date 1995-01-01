Главные новости дня. «Спартак» объявит об увольнении Витории в среду, Агуэро проведет прощальную пресс-конференцию

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13309

      житель СПб 1 час назад

      Удачи Виттории! Мужик неплохой, но везения не хватает! Правда - российского везения, с европейским все в порядке.

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