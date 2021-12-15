Главные новости дня. «Спартак» объявит об увольнении Витории в среду, Агуэро проведет прощальную пресс-конференцию

Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал может перейти в «Зенит» за 11+3 миллионов.
Гвардиола посетит прощальную пресс-конференцию Агуэро. Завтра форвард «Барсы» объявит о завершении карьеры.
«Поступок настоящего мужчины!» Селихов оказал финансовую помощь оператору, чью камеру разбил Кофрие.
Sport.es: Торрес и Кавани – главные трансферные цели «Барселоны» в январе.
Нурмагомедов создал футбольное агентство.
«Чемпионат»: «Спартак» нанял переводчика для Ваноли.
Форвард «Интернасьонала» Алберто готов перейти в «Зенит». Он обсуждал это с Клаудиньо, Малкомом и Сантосом.
«СЭ»: «Спартак» объявит об увольнении Витории в среду. Команде объявили об отставке еще в октябре.
Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно».
Жирков: «Придется завершить карьеру, если зимой не будет предложений».