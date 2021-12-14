Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал может перейти в «Зенит» за 11+3 миллионов

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал может продолжить карьеру в «Зените».

По информации журналиста Андре Эрнана, клуб из Петербурга интересуется 23-летним бразильцем. Трансфер оценивается в 11 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Кабрал – трансферный приоритет «Зенита». Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто, который уже согласился перейти в российский клуб, рассматривается как альтернативный вариант.