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  • Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал может перейти в «Зенит» за 11+3 миллионов

Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал может перейти в «Зенит» за 11+3 миллионов

14 декабря 2021, 23:35
11

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал может продолжить карьеру в «Зените».

По информации журналиста Андре Эрнана, клуб из Петербурга интересуется 23-летним бразильцем. Трансфер оценивается в 11 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Кабрал – трансферный приоритет «Зенита». Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто, который уже согласился перейти в российский клуб, рассматривается как альтернативный вариант.

  • Кабрал – лучший бомбардир Лиги конференций.
  • Он забил 13 голов в 12 матчах турнира.
  • Сообщалось, что им интересуется «Барселона».

Источник: твиттер Андре Эрнана

Чилийский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 210 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Лига конференций Зенит Базель Кабрал Артур
Комментарии (11)
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gfdge44
1639517700
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Валерий2705
1639519317
Кабрал хорош. Вряд ли пойдёт в Зенит, есть на него претенденты посолиднее.
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Hektor 84
1639548611
Он прям всю жизнь мечтал о победе в рпл)))
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Lenin26
1639549156
Алберто поинтересней будет,не знаю почему,но манера игры Кабрала мне ЗеБолотного напомнило,то же самое только с лучшим видением поля)
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vladimir-7
1639551617
Видимо Зенит готовится пополнить свои ряды из-за продажи Азмуна и возможным окончанием контракта с Дзюбой.
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Вомбат
1639553784
Кабрал -- это более реально, чем Альберто. Интересно, почему Базель готов продать за 11 млн евро игрока, стоящего 15?
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