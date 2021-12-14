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    Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал может перейти в «Зенит» за 11+3 миллионов

    Нападающий «Базеля» Артур Кабрал может продолжить карьеру в «Зените».

    По информации журналиста Андре Эрнана, клуб из Петербурга интересуется 23-летним бразильцем. Трансфер оценивается в 11 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

    Кабрал – трансферный приоритет «Зенита». Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто, который уже согласился перейти в российский клуб, рассматривается как альтернативный вариант.

    • Кабрал – лучший бомбардир Лиги конференций.
    • Он забил 13 голов в 12 матчах турнира.
    • Сообщалось, что им интересуется «Барселона».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Андре Эрнана

    Чилийский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 210 тысяч подписчиков.

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    14.12.2021 23:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4146

      FENIX-SL 32 минуты назад

      равно 14 кстати

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      Рейтинг: +4714

      TOMSON 35 минут назад

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