Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал может перейти в «Зенит» за 11+3 миллионов

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал может продолжить карьеру в «Зените».
По информации журналиста Андре Эрнана, клуб из Петербурга интересуется 23-летним бразильцем. Трансфер оценивается в 11 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.
Кабрал – трансферный приоритет «Зенита». Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто, который уже согласился перейти в российский клуб, рассматривается как альтернативный вариант.
- Кабрал – лучший бомбардир Лиги конференций.
- Он забил 13 голов в 12 матчах турнира.
- Сообщалось, что им интересуется «Барселона».
Источник: твиттер Андре Эрнана
Чилийский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 210 тысяч подписчиков.