«Барселона» интересуется форвардом «Базеля» Кабралом

«Барселона» может усилить атаку нападающим «Базеля» Артуром Кабралом.
Каталонский клуб готов арендовать 23-летнего футболиста до конца сезона с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.
Скаутский отдел «Барсы» одобрил подписание бразильца, однако главный тренер команды Хави пока не дал согласие на трансфер.
- В текущем сезоне Кабрал забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 24 матчах.
- Его контракт с «Базелем» рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo