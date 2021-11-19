«Барселона» интересуется форвардом «Базеля» Кабралом

«Барселона» может усилить атаку нападающим «Базеля» Артуром Кабралом.

Каталонский клуб готов арендовать 23-летнего футболиста до конца сезона с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

Скаутский отдел «Барсы» одобрил подписание бразильца, однако главный тренер команды Хави пока не дал согласие на трансфер.