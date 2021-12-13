Смолов: «Не увижу журналистов до февраля? Слава богу»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пообщался с журналистами после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

– Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...

– Слава богу.

– Можешь сказать пару слов по первой части сезона?

– Нет.

– Почему?

– А что говорить про это?

– Надо подвести итоги, наверное.

– Да нечего подводить итоги. Подведeм после 30-го тура.

– Как игра? Вы не побеждали с октября.

– Бывало и лучше.