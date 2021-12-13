Смолов: «Не увижу журналистов до февраля? Слава богу»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пообщался с журналистами после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.
– Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...
– Слава богу.
– Можешь сказать пару слов по первой части сезона?
– Нет.
– Почему?
– А что говорить про это?
– Надо подвести итоги, наверное.
– Да нечего подводить итоги. Подведeм после 30-го тура.
– Как игра? Вы не побеждали с октября.
– Бывало и лучше.
- Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
- «Локо» занимает 5-е место в таблице чемпионата.
Источник: «Чемпионат»