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Смолов: «Не увижу журналистов до февраля? Слава богу»

13 декабря 2021, 10:17
5

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пообщался с журналистами после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

– Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...

– Слава богу.

– Можешь сказать пару слов по первой части сезона?

– Нет.

– Почему?

– А что говорить про это?

– Надо подвести итоги, наверное.

– Да нечего подводить итоги. Подведeм после 30-го тура.

– Как игра? Вы не побеждали с октября.

– Бывало и лучше.

  • Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
  • «Локо» занимает 5-е место в таблице чемпионата.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (5)
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xrrrx
1639380499
бывало)
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yorgenbarenz
1639381137
Да и мы тебя не увидим до февраля....Неплохо.
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vladimir-7
1639381838
Федя, не расслабляйся, они будут караулить каждый шаг.
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rash1959
1639391259
Да и про тебя слышать не хочется.
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dimar
1639394021
Молодец)) Кого угодно достанут тупые однотипные вопросы.
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