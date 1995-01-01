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    Смолов: «Не увижу журналистов до февраля? Слава богу»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пообщался с журналистами после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

    – Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...

    – Слава богу.

    – Можешь сказать пару слов по первой части сезона?

    – Нет.

    – Почему?

    – А что говорить про это?

    – Надо подвести итоги, наверное.

    – Да нечего подводить итоги. Подведeм после 30-го тура.

    – Как игра? Вы не побеждали с октября.

    – Бывало и лучше.

    • Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
    • «Локо» занимает 5-е место в таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +344

      чаппай 9 минут назад

      Как .овно себя ведёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 42 минуты назад

      Федя, не расслабляйся, они будут караулить каждый шаг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2501

      yorgenbarenz 54 минуты назад

      Да и мы тебя не увидим до февраля....Неплохо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 1 час назад

      бывало)

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