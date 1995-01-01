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    РПЛ. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

    Закончился матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». Команды сыграли вничью – 0:0.

    «Краснодар» занимает четвертое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Нижний» идет на 13-й строчке (19 очков).

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Краснодар – Нижний Новгород – 0:0

    Краснодар: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спаич (Стоцкий, 65), Ионов (Рейхман, 83), Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин (Апеков, 83).

    Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов (Пенчиков, 88), Шарипов (Сапета, 69), Балай (Косарев, 83), Сулейманов.

    Предупреждения: Сорокин, 23; Мартынович, 40; Классон, 76; Апеков, 90+7 – Миладинович, 61; Балай, 74, Сапета, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6835

      владимир миронов 2 секунды назад

      Вышел Мартынович,и начался перекат мяча на своей половине поля без движения вперед. Это разве игра команды,которая хочет войти в еврокубки?

      0
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      Рейтинг: +22018

      DOCTOR PENALTY 55 секунд назад

      Эта ничья - глоток воздуха для Кержа.

      0
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      Рейтинг: +1359

      Sancho010365 13 минут назад

      Так я боялся в конце, что Краснодар получит плюху, болею за родной край. Они конечно пытались давить, молодцы, но было рисковано. Конечно, обострений Краснодару не хватало, медленовато разыгрывала свои моменты молодёжь, а где-то просто им не повезло. Нижний тоже положительно удивляет своей игрой, волнуюсь за Кержакова.

      3
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      Рейтинг: +92065

      zigbert 31 минуту назад

      Таких игроков как: Кабелла, Петров, Рамирес, Вильена, явно не хватило Краснодару в этой встрече. Да и оборона Нижнего играла надежно. Отсюда и результат.

      2
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      Рейтинг: +14997

      paracetamol 1 час назад

      Вот что мне нравится в команде у Кержа, это то, что они почти никогда назад не играют, только вперед!

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      Рейтинг: +3862

      ySS 1 час назад

      Всё теплолюбивое свалило, и Краснодар потерялся на остановке нужногородского автобуса.
      Эпизодец в добавленное время вышел занятным, кому в обед пенальку поставили за такое же, а кому-то хрен от судейской власти)

      3
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      Рейтинг: +3453

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Краснодар не устаёт удивлять меня очередным пижонством. Основу распустили по домам, пол команды молодёжи из К2. Можно подумать они в МП идут в лидерах. Кайо Петров, Рамирес, Вильена могли бы и подождать . Прям таки устали и сил уже нет. Опять потеря важных очков. Так что до встречи в следующем году.

      4
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      Рейтинг: +1722

      Retiremen_VMF 1 час назад

      А где все то? Куда команду дели? Артисты...

      2
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      Рейтинг: +14997

      paracetamol 1 час назад

      Нет у быков позиционной атаки с этим физруком. Давят, давят, а забить не могут!

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      Рейтинг: +13219

      житель СПб 1 час назад

      Ура за НН! Поздравляю! Рад за Кержакова, ему очки нужны крайне. Краснодару - удачи во второй половине Чемпа!

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