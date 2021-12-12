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РПЛ. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

12 декабря 2021, 20:53
23

Закончился матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». Команды сыграли вничью – 0:0.

«Краснодар» занимает четвертое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Нижний» идет на 13-й строчке (19 очков).

Россия. РПЛ. 18-й тур

Краснодар – Нижний Новгород – 0:0

Краснодар: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спаич (Стоцкий, 65), Ионов (Рейхман, 83), Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин (Апеков, 83).

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов (Пенчиков, 88), Шарипов (Сапета, 69), Балай (Косарев, 83), Сулейманов.

Предупреждения: Сорокин, 23; Мартынович, 40; Классон, 76; Апеков, 90+7 – Миладинович, 61; Балай, 74, Сапета, 90+6.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Нижний Новгород
Комментарии (23)
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житель СПб
1639332501
Ура за НН! Поздравляю! Рад за Кержакова, ему очки нужны крайне. Краснодару - удачи во второй половине Чемпа!
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Retiremen_VMF
1639332662
А где все то? Куда команду дели? Артисты...
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Кузьмич на трибуне
1639332954
Краснодар не устаёт удивлять меня очередным пижонством. Основу распустили по домам, пол команды молодёжи из К2. Можно подумать они в МП идут в лидерах. Кайо Петров, Рамирес, Вильена могли бы и подождать . Прям таки устали и сил уже нет. Опять потеря важных очков. Так что до встречи в следующем году.
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ySS
1639333503
Всё теплолюбивое свалило, и Краснодар потерялся на остановке нужногородского автобуса. Эпизодец в добавленное время вышел занятным, кому в обед пенальку поставили за такое же, а кому-то хрен от судейской власти)
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paracetamol
1639333567
Вот что мне нравится в команде у Кержа, это то, что они почти никогда назад не играют, только вперед!
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zigbert
1639335419
Таких игроков как: Кабелла, Петров, Рамирес, Вильена, явно не хватило Краснодару в этой встрече. Да и оборона Нижнего играла надежно. Отсюда и результат.
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Sancho010365
1639336493
Так я боялся в конце, что Краснодар получит плюху, болею за родной край. Они конечно пытались давить, молодцы, но было рисковано. Конечно, обострений Краснодару не хватало, медленовато разыгрывала свои моменты молодёжь, а где-то просто им не повезло. Нижний тоже положительно удивляет своей игрой, волнуюсь за Кержакова.
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владимир миронов
1639337305
Вышел Мартынович,и начался перекат мяча на своей половине поля без движения вперед. Это разве игра команды,которая хочет войти в еврокубки?
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Вомбат
1639339500
Я не понял почему Краснодар сегодня вторым составом играл. Боятся попасть в еврокубки?
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Январь 59
1639372118
Видимо Краснодару очки не нужны. Видимо по окончании сезона многие рекруты уйдут в историю клуба. Подростает своя молодежь. Видимо ФК.Краснодар будет дальше сражаться своими воспитанниками. По мне уж лучше так, чем платить миллионы дорогим иностранцам, которые отрабатывают свой номер, а выкладываться не хотят. Да вчера в основе было много молодежи. Да у них пока не все получается. Но они бились и старались. Далеко не все легионеры отрабатывают с такой самоотдачей. Пусть это будет крепкий середняк, но это будет состав своих воспитанников, которые будут биться и стараться,чем сборище ленивых и капризных легионеров.
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