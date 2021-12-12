РПЛ. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

Закончился матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». Команды сыграли вничью – 0:0.

«Краснодар» занимает четвертое место в таблице, имея на счету 29 очков. «Нижний» идет на 13-й строчке (19 очков).

Россия. РПЛ. 18-й тур

Краснодар – Нижний Новгород – 0:0

Краснодар: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спаич (Стоцкий, 65), Ионов (Рейхман, 83), Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин (Апеков, 83).

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов (Пенчиков, 88), Шарипов (Сапета, 69), Балай (Косарев, 83), Сулейманов.

Предупреждения: Сорокин, 23; Мартынович, 40; Классон, 76; Апеков, 90+7 – Миладинович, 61; Балай, 74, Сапета, 90+6.

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