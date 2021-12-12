Вокалист Catharsis и друг Карасева Жиляков: «Для Сергея судейство в Европе – это праздник»

Олег Жиляков, вокалист группы Catharsis и друг российского арбитра Сергея Карасева, рассказал, как арбитр воспринимает назначения на еврокубковые матчи. Там по-другому относятся к рефери по сравнению с Россией.

– Истории про судейство часто вам рассказывают?

– Карасев говорил, что когда он уезжает судить в Европу, то для него это как праздник. Там совсем другое отношение у футболистов к арбитрам. Как он недавно показал две желтых Леонардо Бонуччи – это небо и земля. Хоть он и ругался на Серегу, но все понял и ушел с поля. В РПЛ было бы совсем по-другому.

Про Понтуса Вернблума, например, неоднократно слышал, что если бы он играл не в ЦСКА, то его давно бы дисквалифицировали надолго. Ему позволялось чуть больше, чем другим игрокам РПЛ. Поэтому Вернблум и чувствовал себя вольготно – мог в ноги прыгнуть, на судью наорать. Уж не знаю, почему так было.