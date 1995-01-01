Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Вокалист Catharsis и друг Карасева Жиляков: «Для Сергея судейство в Европе – это праздник»

    Олег Жиляков, вокалист группы Catharsis и друг российского арбитра Сергея Карасева, рассказал, как арбитр воспринимает назначения на еврокубковые матчи. Там по-другому относятся к рефери по сравнению с Россией.

    – Истории про судейство часто вам рассказывают?

    – Карасев говорил, что когда он уезжает судить в Европу, то для него это как праздник. Там совсем другое отношение у футболистов к арбитрам. Как он недавно показал две желтых Леонардо Бонуччи – это небо и земля. Хоть он и ругался на Серегу, но все понял и ушел с поля. В РПЛ было бы совсем по-другому.

    Про Понтуса Вернблума, например, неоднократно слышал, что если бы он играл не в ЦСКА, то его давно бы дисквалифицировали надолго. Ему позволялось чуть больше, чем другим игрокам РПЛ. Поэтому Вернблум и чувствовал себя вольготно – мог в ноги прыгнуть, на судью наорать. Уж не знаю, почему так было.

    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Летом он отработал матч за Суперкубок УЕФА.
    • В 14:00 начнется матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом», который рассудит Карасев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48061

      MaxRnD 6 минут назад

      Действительно, отсутствие входящих СМС во время матча не отвлекает от процесса судейства

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92037
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru