Слуцкий – о поражении от «Крыльев»: «Вынужден признать, что результат закономерен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«У нас не очень получилась игра. К сожалению, дали слишком много пространства игрокам «Крыльев». Наши атакующие действия не нанесли той остроты, на которую надеялись. Вынужден признать, что результат сегодня закономерен.

Я не пророк и не знаю, где мы окажемся весной, но после зимних сборов мы выдавали качественный отрезок. Будем надеяться, что так будет и сейчас.

В Голландии я ушeл в отставку, когда после успешного сезона был неуспешный? Сложно проводить параллели, каждый день – новый. Это не «день сурка», так что эти параллели не очень верны», – сказал Слуцкий.