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    Слуцкий – о поражении от «Крыльев»: «Вынужден признать, что результат закономерен»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

    «У нас не очень получилась игра. К сожалению, дали слишком много пространства игрокам «Крыльев». Наши атакующие действия не нанесли той остроты, на которую надеялись. Вынужден признать, что результат сегодня закономерен.

    Я не пророк и не знаю, где мы окажемся весной, но после зимних сборов мы выдавали качественный отрезок. Будем надеяться, что так будет и сейчас.

    В Голландии я ушeл в отставку, когда после успешного сезона был неуспешный? Сложно проводить параллели, каждый день – новый. Это не «день сурка», так что эти параллели не очень верны», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
    • Казанцы проиграли 3 матча подряд в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13101

      житель СПб 32 минуты назад

      Жалко Леонида... Что-то в нем расстроилось.

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