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    Агент Крооса Штрут: «Перес считает приход Тони сделкой века для «Реала»

    Фолькер Штрут, агент полузащитника «Реала» Тони Крооса, рассказал об отношении президента клуба Флорентино Переса к трансферу игрока. Он состоялся в 2014 году.

    «За обедом во время пандемии Перес объяснил мне, почему считает переход Крооса сделкой века для «Реала». Это лучшее соотношение цены и качества, сказал президент», – сообщил Штрут.

    • Кроос куплен у «Баварии» за 30 миллионов евро.
    • С «Реалом» Кроос 3 раза брал Лигу чемпионов.
    • В текущем сезоне Примеры 31-летний игрок провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативных паса.

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    Источник: Marca

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    10.12.2021 23:54
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