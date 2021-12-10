Агент Крооса Штрут: «Перес считает приход Тони сделкой века для «Реала»

Фолькер Штрут, агент полузащитника «Реала» Тони Крооса, рассказал об отношении президента клуба Флорентино Переса к трансферу игрока. Он состоялся в 2014 году.
«За обедом во время пандемии Перес объяснил мне, почему считает переход Крооса сделкой века для «Реала». Это лучшее соотношение цены и качества, сказал президент», – сообщил Штрут.
- Кроос куплен у «Баварии» за 30 миллионов евро.
- С «Реалом» Кроос 3 раза брал Лигу чемпионов.
- В текущем сезоне Примеры 31-летний игрок провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативных паса.
Источник: Marca