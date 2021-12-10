Агент Крооса Штрут: «Перес считает приход Тони сделкой века для «Реала»

Фолькер Штрут, агент полузащитника «Реала» Тони Крооса, рассказал об отношении президента клуба Флорентино Переса к трансферу игрока. Он состоялся в 2014 году.

«За обедом во время пандемии Перес объяснил мне, почему считает переход Крооса сделкой века для «Реала». Это лучшее соотношение цены и качества, сказал президент», – сообщил Штрут.