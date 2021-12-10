Райола: «ФИФА – коррумпированная организация. Это как диктатор»

Футбольный агент Мино Райола обвинил ФИФА в деловой нечистоплотности. Он считает, что организация не должна управлять футболом.

«Не знаю, зачем Европе ФИФА. Европа создает 97 процентов доходов футбола. ФИФА – коррумпированная организация, не знаю, почему мы отдали ей власть.

Мы хотим создать новую систему в футболе. В ней все будут работать под руководством УЕФА. ФИФА – это как диктатор, и мы не хотим, чтобы она делилась своими мыслями.

Критикуя нас, агентов, ФИФА отвлекает внимание от своих проблем. У них нет своих идей. Мысль проводить чемпионат мира каждые два года – это нонсенс», – сказал Райола.