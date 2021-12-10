Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Райола: «ФИФА – коррумпированная организация. Это как диктатор»

Райола: «ФИФА – коррумпированная организация. Это как диктатор»

10 декабря 2021, 23:28
4

Футбольный агент Мино Райола обвинил ФИФА в деловой нечистоплотности. Он считает, что организация не должна управлять футболом.

«Не знаю, зачем Европе ФИФА. Европа создает 97 процентов доходов футбола. ФИФА – коррумпированная организация, не знаю, почему мы отдали ей власть.

Мы хотим создать новую систему в футболе. В ней все будут работать под руководством УЕФА. ФИФА – это как диктатор, и мы не хотим, чтобы она делилась своими мыслями.

Критикуя нас, агентов, ФИФА отвлекает внимание от своих проблем. У них нет своих идей. Мысль проводить чемпионат мира каждые два года – это нонсенс», – сказал Райола.

Источник: Sport 1
Весь мир Райола Мино
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лфшт
1639168710
А ты плять сама честность. Ну просто мессия!!!
Ответить
Валерий2705
1639171651
Сама честность заговорила. На карьеру игроков куй ложил, лишь бы бабла срубить по крупному, а проценты такие будто сам футболист. А по сути торговец воздухом.
Ответить
КаДеС
1639176052
Это, понятно, что такая организация коррумпирована. Любая международная организация коррумпирована. Глупо думать, что люди считающие себя высшим классом и имеющие нереальные деньги не будут применять их соответственно. Вопрос в другом: а агенты - это ангелы, помогающие футболистам что ли? Совсем не возникает желания использовать свои деньги и связи для решения своих задач, мистер Райола?
Ответить
mihail200606
1639209725
Это говорит самый жадный агент...)
Ответить
Главные новости
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
1
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
2
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
9
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
11
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
1
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
11
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
15:37
1
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
Семин определил главный козырь Батракова
14:45
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
8
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
14:09
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Известен новый клуб Ибрагимовича
13:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+