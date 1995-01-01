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    Бека-Бека: «Покидаем Лигу Европы с высоко поднятыми головами»

    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился эмоциями после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Мы разочарованы тем, что проиграли этот матч. Я думаю, что мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был тяжелее.

    Мы упорно боролись до самого финального свистка и уходим с высоко поднятыми головами», – сказал Бека-Бека.

    • «Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.
    • Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.
    • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

    «Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

    «Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1260

      Bozigit 24 минуты назад

      Что то здесь не так)

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      Рейтинг: +18035

      derrik2000 46 минут назад

      Или переводчик что-то там нахимичил, или журналюга, или сам этот Бека-Бека не понял, что сказал.
      Марсель, конечно, не польская Легия по силе, но перебарщивать - если он именно ТАК сказал - ни к чему: появляется повод для насмешек.

      0
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      Рейтинг: +3099

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Игра Бека-Бека , ужасное количество брака, недостаток в скорости не понравились мне в этом матче больше всего. Тоже Гисдобол )) не топ и не будет. балласт.

      0
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      Рейтинг: +9717

      alp 1 час назад

      хм... их об о с с али а они с высоко поднятыми головами ходят.. чтоб не утонуть наверное...

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      Рейтинг: +3099

      Красногорск_Фан > alp 58 минут назад

      Вот что не болельщик зенита (за исключением отдельных адекватов) то про обоссать кого-то. Уже со счета сбился. У вас что там эта тема центровая что ли. Ну так и бог на вас ссыт 350 дней в году с вашим унылым климатом.

      1
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      Рейтинг: +3192

      aaaaahhhh 1 час назад

      ...и с низко опущеной задницей:)))

      1
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      Рейтинг: +590

      jek718875 1 час назад

      И с обосраными штанами,позор

      3
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      Рейтинг: +2838

      Spirit_78 1 час назад

      За 3 место можно было зацепиться. Какие уж тут высоко поднятые головы...

      2
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      Рейтинг: +561

      O-kolesov 2 часа назад

      ...и с низко опущенными головками.

      0
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      Рейтинг: +8769

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Как бы шея не разболелась от этого.

      2
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      Рейтинг: +10909

      Fusballer 2 часа назад

      После последнего места. М-да...

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