Бека-Бека: «Покидаем Лигу Европы с высоко поднятыми головами»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился эмоциями после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы разочарованы тем, что проиграли этот матч. Я думаю, что мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был тяжелее.

Мы упорно боролись до самого финального свистка и уходим с высоко поднятыми головами», – сказал Бека-Бека.

«Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.

Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.

Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах