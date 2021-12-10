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  • Бека-Бека: «Покидаем Лигу Европы с высоко поднятыми головами»

Бека-Бека: «Покидаем Лигу Европы с высоко поднятыми головами»

10 декабря 2021, 12:36
28

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился эмоциями после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы разочарованы тем, что проиграли этот матч. Я думаю, что мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был тяжелее.

Мы упорно боролись до самого финального свистка и уходим с высоко поднятыми головами», – сказал Бека-Бека.

  • «Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.
  • Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.
  • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Локомотив Бека-Бека Алексис
Комментарии (28)
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Nerlinger
1639129647
И порванными Ж0 ... ами !!!
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Nerlinger
1639129664
Позорники !!!!
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Fusballer
1639129761
После последнего места. М-да...
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Spirit_78
1639130889
За 3 место можно было зацепиться. Какие уж тут высоко поднятые головы...
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jek718875
1639130924
И с обосраными штанами,позор
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aaaaahhhh
1639130949
...и с низко опущеной задницей:)))
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алдан2014
1639141092
Он что дурачок? Последние в группе,и высоко поднятая голова... Он мне наших фанов пу напоминает
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sobaka120982
1639148093
Интересно, а когда успели голову поднять????
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Форвард 79
1639233208
С гордо поднятой головой и не много похикивая ушел Рагник))
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Форвард 79
1639233455
уходим с высоко поднятыми головами», – сказал Бека-Бека. Да после матча вы головы подняли, а почему во время самого матча они у вас были опущены?
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