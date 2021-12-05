Главные новости дня. Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря, Головин и Шапи сделали ассисты

Бразильцы – лидеры по голам в Лиге чемпионов. Россияне замыкают десятку

Ваноли возглавит «Спартак» 16 декабря

Черчесов – кандидат на пост главного тренера сборной Венгрии

Марш покинул «Лейпциг». Тедеско – кандидат на замену

Соболев готов пойти на матче с «Легией» на фанатскую трибуну «Спартака»

РФС получил 700 миллионов рублей от букмекеров и перевел их академиям и школам

Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц»

Шапи сделал первое результативное действие за «Гиресунспор»