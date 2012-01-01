Шапи сделал первое результативное действие за «Гиресунспор»

«Гиресунспор» победил со счетом 3:1 «Карагюмрюк» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Турции.

Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе хозяев и сделал голевую передачу в моменте с первым голом.

Это первое результативное действие 21-летнего россиянина за турецкую команду. Он провел за клуб 12 матчей.