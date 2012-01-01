Шапи сделал первое результативное действие за «Гиресунспор»

Блестяще!
«Гиресунспор» победил со счетом 3:1 «Карагюмрюк» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Турции.
Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе хозяев и сделал голевую передачу в моменте с первым голом.
Это первое результативное действие 21-летнего россиянина за турецкую команду. Он провел за клуб 12 матчей.
- Шапи перешел в «Гиресунспор» из «Краснодара» на правах аренды.
- Клуб занимает 12-е место в чемпионате Турции.
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