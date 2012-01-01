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    Шапи сделал первое результативное действие за «Гиресунспор»

    «Гиресунспор» победил со счетом 3:1 «Карагюмрюк» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Турции.

    Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе хозяев и сделал голевую передачу в моменте с первым голом.

    Это первое результативное действие 21-летнего россиянина за турецкую команду. Он провел за клуб 12 матчей.

    • Шапи перешел в «Гиресунспор» из «Краснодара» на правах аренды.
    • Клуб занимает 12-е место в чемпионате Турции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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