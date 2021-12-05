Слуцкий – о кризисе в «Рубине»: «Следующий вопрос»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

«Рубин» проиграл оба матча с «Нижним Новгородом» в сезоне.

Казанский клуб занимает 10-е место в РПЛ.

– Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Удалось это сделать, создавали моменты, забили. На мой взгляд, второй гол уже не совсем вытекал из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось.

– Георгий Зотов совершает в последнее время много результативных ошибок. С чем это связываете?

– У нас в любом случае больше нет вариантов в позиции крайнего защитника.

– С чем связана столь ранняя замена Хвичи? Судя по брошенным перчаткам, он остался недоволен заменой.

– Не знаю, доволен он или не доволен, но его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве.

– Ваша команда во второй раз в сезоне проигрывает «Нижнему Новгороду». По вашему, это разовый негативный результат, а не показатель кризиса команды?

– Следующий вопрос.