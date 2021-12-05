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Слуцкий – о кризисе в «Рубине»: «Следующий вопрос»

5 декабря 2021, 19:52
17

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

  • «Рубин» проиграл оба матча с «Нижним Новгородом» в сезоне.
  • Казанский клуб занимает 10-е место в РПЛ.

– Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Удалось это сделать, создавали моменты, забили. На мой взгляд, второй гол уже не совсем вытекал из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось.

– Георгий Зотов совершает в последнее время много результативных ошибок. С чем это связываете?

– У нас в любом случае больше нет вариантов в позиции крайнего защитника.

– С чем связана столь ранняя замена Хвичи? Судя по брошенным перчаткам, он остался недоволен заменой.

– Не знаю, доволен он или не доволен, но его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве.

– Ваша команда во второй раз в сезоне проигрывает «Нижнему Новгороду». По вашему, это разовый негативный результат, а не показатель кризиса команды?

– Следующий вопрос.

Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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вальтер79
1638727324
ничего верим в леню он поднимет рубин тренер он топовый что не говори
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ySS
1638727967
- Ваша следующая команда?
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Niko
1638729171
Первая ласточка
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Алекс636363
1638729283
хамить уже и слуцкий начал. расея, блин. ни одного тренера с объективным взглядом.
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Hektor 84
1638735502
Слуцкера чабан покусал? Посредственный тренеришка, а с гонором еще и хамло! Конечно это же не чемпионства купленные гинером отмечать. В Рубине тренировать надо, а с этим проблемы.
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KalterJax
1638762974
Что со Слуцким произошло непонятно! раньше ФК " Москва" помню неплохо играла под его руководством, ЦСКА нормально принял, если б не еврокубки, то вообще отличный период! А после сборной что-то пошло не так! халл сити, витесс, теперь вот Рубин! всё как-то посредственно
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ab15488
1638772613
Слуцкому, походу пора заводить тикток аккаунт, как раз его уровень. Тяжело возвращаться в игру когда пропускаешь на первой минуте?!?! Он вообще о чем? То есть его команде мало восьмидесяти с лишним минут чтоб отыграться? Ему в Англии не объяснили прописную истину, что нужно играть до свистка?
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zigbert
1638776108
Рубину в каких то матчах повезло, где то нет но состав не такой от которого можно ждать чего то выдающегося. Тут еще и травмы игроков. Особенно не хватает сейчас Деспотовича.
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Дедуктор
1638786555
Хороший мужик Леонид уже много раз получал футбольную оплеуху. Причем - одинаковую. Но до сих пор не понял, что тренеру нельзя панибратствовать с игроками. Нужно держать дистанцию и выдерживать ее жестко. Так делали все успешные на длинной дистанции тренеры. "Запанибрата" с игроками может быть хорошо, когда всё на мази и успехи прут один за другим. Когда возникают трудности, а они обязательно возникают, нужно принимать непопулярные решения. А ты их или принципиально не сможешь принять, или примешь, но тебя игрочишки обложат матом. И покатится репутация "псу под хвост". Халл-Витесс - там именно так с Леонидом и произошло. У Карреры, кстати, та же проблема. Которая сломала его вполне успешную карьеру в Греции.
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yorgenbarenz
1638787942
Спасение кота(если,конечно, это не басня Слуцкера)с дерева не полностью описано в мемуарах.Как упал,чем ударился?Ногу,вроде бы сломал?Это всё? А что такой патологически нервный во время игры?Даже лицо становится глупым!
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