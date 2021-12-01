Сборная Италии зимой может сыграть с Россией или Украиной

Сборная Италии намерена провести зимой как минимум один товарищеский матч в рамках подготовки к мартовским стыковым играм за место на чемпионате мира-2022. Итальянцы в качестве спарринг-соперников рассматривают сборные России и Украины, а также Шотландии.
Товарищеский матч Италии против России или Украины может пройти в конце января или начале февраля.
- С 24 января по 4 февраля Серия А уйдет на паузу.
- Полуфинальные стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022 состоятся 24 марта.
- Италия в 1/2 финала стыков примет Северную Македонию, Россия – Польшу.
Источник: «Спорт-Экспресс»