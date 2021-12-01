Сборная Италии зимой может сыграть с Россией или Украиной

Сборная Италии намерена провести зимой как минимум один товарищеский матч в рамках подготовки к мартовским стыковым играм за место на чемпионате мира-2022. Итальянцы в качестве спарринг-соперников рассматривают сборные России и Украины, а также Шотландии.

Товарищеский матч Италии против России или Украины может пройти в конце января или начале февраля.