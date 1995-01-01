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    Сборная Италии зимой может сыграть с Россией или Украиной

    Сборная Италии намерена провести зимой как минимум один товарищеский матч в рамках подготовки к мартовским стыковым играм за место на чемпионате мира-2022. Итальянцы в качестве спарринг-соперников рассматривают сборные России и Украины, а также Шотландии.

    Товарищеский матч Италии против России или Украины может пройти в конце января или начале февраля.

    • С 24 января по 4 февраля Серия А уйдет на паузу.
    • Полуфинальные стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022 состоятся 24 марта.
    • Италия в 1/2 финала стыков примет Северную Македонию, Россия – Польшу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21800

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Манчини тянет к России? )

      1
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      Рейтинг: +3026

      Иван Петров 1986 1 час назад

      И играть нужно в солнечном Магадане.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23071

      vladimir-7 1 час назад

      Для Италии эта тренировка, а нашей, из-за проигрыша, будет ссылка
      на неготовность команды, зима же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11896

      Cleaner 2 часа назад

      С Россией не сыграют. Наши футболисты к этому времени еще толком не отдохнут от запредельных нагрузок в Чемпионате России.)

      3
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      ...
      Рейтинг: +3717

      neveldomha > Cleaner 1 час назад

      От запредельных нагрузок на курортах Карибского региона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ДЫРЯВЫЕ 3 часа назад

      Валерке хороший урок будет с хорошим соперником.

      4
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