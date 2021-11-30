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  • Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошел в 1/8 финала ЛЧ. Нам по силам это сделать»

Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошел в 1/8 финала ЛЧ. Нам по силам это сделать»

30 ноября 2021, 13:20
20

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о выступлении своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Мы давно привыкли, что наш чемпион не выходит в евровесну. Все говорят о разнице в уровне наших клубов и европейских. Какие эмоции возникают, когда при жеребьевке в одну группу к команде попадают такие клубы, как «Челси», «Ювентус»?

– С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд.

Лига чемпионов все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать.

Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно.

Я думаю, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.

  • «Зенит» набрал 4 очка в 5 турах ЛЧ.
  • Команда досрочно гарантировала себе 3-е место в группе.
  • В феврале петербуржцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Кузяев Далер
Комментарии (20)
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Павелий
1638268558
Вам по силам только трындеть и деньги из российского бюджета получать.
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Вомбат
1638270321
Был бы главным не Семак, Зенит мог бы прыгнуть выше головы и выйти в ПО ЛЧ. С Семаком Зениту гарантирована унылая стабильность на уровне довольно низком, но достаточном для внутреннего употребления. Выше головы Зенит при нем не прыгнет. Можно даже не мечтать.
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Axe111
1638271631
Нет,не по силам!
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alp
1638276874
интересно, за счет чего он думает Зенит мог бы выйти? лично я не увидел ни игры, ни мысли.
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polt
1638277194
Результат на лицо. Какое там "по силам"? Чего вы там все курите, делая такие заявки? Признайся, что в очередной раз просрали ЛЧ. Так нет, надо нести чушь типа "было по силам", видели мы ваши просеры.
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NewLife
1638285602
Несомненно вам по силам это сделать, если Карась будет судить - доказано играми в РПЛ))
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Garrincha58
1638287051
по силам особенно с такими игроками как Кузяев если бы не лимит играл бы ты в Амкаре или в ФНЛе
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aaaaahhhh
1638288161
Слабоваты немытые для ЛЧ,
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CSKA471
1638290697
Ну если бы вы не были настолько трусливы, то может быть
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Hektor 84
1638293594
Пусть на этот вопрос ответит ваш тренеришка))) А тренеришка ваш скажет " а задачи выхода из группы не было и в контракте она не прописана))) обтекайте бомжи! Ваш тренеришка так излагал свои мыслишки
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