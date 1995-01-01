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    Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошел в 1/8 финала ЛЧ. Нам по силам это сделать»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о выступлении своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

    – Мы давно привыкли, что наш чемпион не выходит в евровесну. Все говорят о разнице в уровне наших клубов и европейских. Какие эмоции возникают, когда при жеребьевке в одну группу к команде попадают такие клубы, как «Челси», «Ювентус»?

    – С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд.

    Лига чемпионов все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать.

    Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно.

    Я думаю, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.

    • «Зенит» набрал 4 очка в 5 турах ЛЧ.
    • Команда досрочно гарантировала себе 3-е место в группе.
    • В феврале петербуржцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

    Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11858

      Cleaner 4 минуты назад

      Кузяев перешел на тяжелую наркоту. В здравом уме сказать, что Зенит заслуживает 1/8 финала ЛЧ НЕЛЬЗЯ!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      ДЫРЯВЫЕ 36 минут назад

      Одно и тоже 3 год подряд а в итоге либо последние или 3 чудом))
      Позор бомжам!!

      1
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      Рейтинг: +3278

      Axe111 38 минут назад

      Нет,не по силам!

      0
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      Рейтинг: +10533

      Вомбат 1 час назад

      Был бы главным не Семак, Зенит мог бы прыгнуть выше головы и выйти в ПО ЛЧ. С Семаком Зениту гарантирована унылая стабильность на уровне довольно низком, но достаточном для внутреннего употребления. Выше головы Зенит при нем не прыгнет. Можно даже не мечтать.

      3
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      Рейтинг: +156

      Болотные 1 час назад

      Вам по силам только хорошо соснуть в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +12029

      Литейный4 1 час назад

      Слабый чемпионат, нет команд с кем Зенит мог бы зарубиться и подготовиться к Лиге чемпионов. С лузером Срамтаком? Так он до игры уже булки расставляет, мол берите меня в любые места. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4835

      Павелий 1 час назад

      Вам по силам только трындеть и деньги из российского бюджета получать.

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      Рейтинг: +23059

      vladimir-7 > Павелий 1 час назад

      Что-то Кузяев распи...лся не в меру, не к добру, это всё или
      съел, что-то не круглое.

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