Кузяев: «Печально, что «Зенит» не прошел в 1/8 финала ЛЧ. Нам по силам это сделать»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о выступлении своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Мы давно привыкли, что наш чемпион не выходит в евровесну. Все говорят о разнице в уровне наших клубов и европейских. Какие эмоции возникают, когда при жеребьевке в одну группу к команде попадают такие клубы, как «Челси», «Ювентус»?

– С любым соперником можно играть. Неважно, первым или вторым номером. Считаю, что против «Ювентуса» мы должны были заработать очки. Все мы ждали матчи с ними, предвкушали игру против футболистов мирового уровня, против таких команд.

Лига чемпионов все-таки праздник. Приятно участвовать в турнире, который собирает лучшие команды Европы. Печально, что не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд. Нам по силам это сделать.

Нужны какие-то изменения психологического плана, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на соперника. Понятно, что команда высокого уровня, но нужно играть по-хозяйски, агрессивно.

Я думаю, что дома должны брать очки даже с «Ювентусом» и «Челси». Это сложно, но нам это по силам.

«Зенит» набрал 4 очка в 5 турах ЛЧ.

Команда досрочно гарантировала себе 3-е место в группе.

В феврале петербуржцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Кузяев: «Очень интересно играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом»