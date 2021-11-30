Семин: «Левандовски заслуживает «Золотой мяч». Месси и так называют лучшим в 21 веке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об итогах премии «Золотой мяч»-2021. В рекордный седьмой раз приз выиграл форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике.

По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч». Месси и так все называют лучшим игроком 21 века», – сказал Семин.

Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

на 33 балла. Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).

был старше, когда брал награду (41 год 321 день). Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».

Пеле – Месси: «Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это справедливая дань уважения уникальному таланту»