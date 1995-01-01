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    Семин: «Левандовски заслуживает «Золотой мяч». Месси и так называют лучшим в 21 веке»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об итогах премии «Золотой мяч»-2021. В рекордный седьмой раз приз выиграл форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

    «Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике.

    По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч». Месси и так все называют лучшим игроком 21 века», – сказал Семин.

    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
    • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).
    • Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».

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    Источник: «Чемпионат»

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