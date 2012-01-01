Пеле – Месси: «Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это справедливая дань уважения уникальному таланту»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

«Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту.

Семь раз, спасибо тебе большое!» – написал Пеле в инстаграме.