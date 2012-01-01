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    Пеле – Месси: «Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это справедливая дань уважения уникальному таланту»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

    «Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту.

    Семь раз, спасибо тебе большое!» – написал Пеле в инстаграме.

    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
    • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).
    • Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».

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    Источник: инстаграм Пеле

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11852

      Cleaner 10 минут назад

      Это ДЕВАЛЬВАЦИЯ награды. Теперь Золотой Мяч превратился в КАРТОННЫЙ...(((

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      Рейтинг: +6724

      серега кашин 20 минут назад

      вручать зм за былые заслуги как то мерзко и не справедливо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8581

      "supermax" 39 минут назад

      дань уважения...вот именно....не объективное вручение а дань уважения....так можно до 100 лет ему вручать .....тьфу

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