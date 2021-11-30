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  • Пеле – Месси: «Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это справедливая дань уважения уникальному таланту»

Пеле – Месси: «Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это справедливая дань уважения уникальному таланту»

30 ноября 2021, 10:54
4

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

«Поздравляю с еще одним «Золотым мячом». Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту.

Семь раз, спасибо тебе большое!» – написал Пеле в инстаграме.

  • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
  • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).
  • Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Пеле
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Пеле
Комментарии (4)
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"supermax"
1638261721
дань уважения...вот именно....не объективное вручение а дань уважения....так можно до 100 лет ему вручать .....тьфу
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серега кашин
1638262824
вручать зм за былые заслуги как то мерзко и не справедливо
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Fusballer
1638264520
Дань уважения была бы, если бы вручили ЗМ Левандовскому за пару фантастических сезонов. А так получается дань коррупции и фанатикам-малолеткам.
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Блямба
1638265286
Мнение Великого стоит безразмерно велико.( Суета пошла. Диего поморщился и повернулся на бок...
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