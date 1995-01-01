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    Месси: «Не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о завоевании седьмого «Золотого мяча»

    «Хоть я и всегда ставлю команду на первое место, я не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча».

    Хочу поблагодарить вас и посвятить эту награду своим партнерам и тренерскому штабу сборной Аргентины за прекрасный год, который мы провели вместе. Благодарю бывших партнеров по «Барселоне» и нынешних по «ПСЖ».

    И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, а также всем, кто поддерживает меня, находится радом, заботятся обо мне и заставляют работать изо дня в день. Без них это было бы невозможно.

    И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!» – написал Месси в инстаграме.

    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
    • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).
    • Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +536

      111ax 29 минут назад

      это позор, ЗМ ничего теперь не стоит

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      Рейтинг: +3882

      Дедуктор 50 минут назад

      В современном футболе есть Месси. И есть футбольная массовка. В которой тоже есть игрочишки не без перспективки. Но - не то. Совсем, не то.
      Да, и то дело. Пеле, наверняка, поболе понимает в футболе. В сравнении с кучкой дилетанстствующих "икспэрдов". А мнение Пеле однозначное: заслужил!
      Опять же, расклад заценим. Что круче? Кубок Америки? Или последнее место в группе на ЧЕ? Вопрос, однако.

      1
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      Рейтинг: +3696

      Бомбардиръ 57 минут назад

      Золотой Мяч упал в цене. Можно его смело отправить на барахолку.

      1
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      Рейтинг: +10

      asdaff99 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +6724

      серега кашин 1 час назад

      последние два мяча были продажными и гомик их не заслуживал

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      Рейтинг: +1332

      ab15488 1 час назад

      Если он реально думает, что заслужил, то он уже в маразме

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2589

      Klaido 1 час назад

      смокинг, если на фотку - с церемонии, тот же, что и на предыдущем вручении мячика ему))) не комильфо в одном и том же (уже ношенном) смокинге каждый раз)))

      1
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      Рейтинг: +10452

      Fusballer 1 час назад

      Стыдиться нужно, а не радоваться, лицемер.

      3
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      Рейтинг: +11852

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      ПСЖ купил продажную лягушачью ГАЗЕТЁНКУ!...(((

      3
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      Рейтинг: +11852

      Cleaner 1 час назад

      СТЫДНО за France Football...(((

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