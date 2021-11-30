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  • Месси: «Не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча»

Месси: «Не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча»

30 ноября 2021, 09:59
12

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о завоевании седьмого «Золотого мяча»

«Хоть я и всегда ставлю команду на первое место, я не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча».

Хочу поблагодарить вас и посвятить эту награду своим партнерам и тренерскому штабу сборной Аргентины за прекрасный год, который мы провели вместе. Благодарю бывших партнеров по «Барселоне» и нынешних по «ПСЖ».

И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, а также всем, кто поддерживает меня, находится радом, заботятся обо мне и заставляют работать изо дня в день. Без них это было бы невозможно.

И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!» – написал Месси в инстаграме.

  • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
  • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).
  • Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Лионеля Месси
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (12)
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Fusballer
1638257464
Стыдиться нужно, а не радоваться, лицемер.
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ab15488
1638258810
Если он реально думает, что заслужил, то он уже в маразме
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серега кашин
1638259615
последние два мяча были продажными и гомик их не заслуживал
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Дедуктор
1638260963
В современном футболе есть Месси. И есть футбольная массовка. В которой тоже есть игрочишки не без перспективки. Но - не то. Совсем, не то. Да, и то дело. Пеле, наверняка, поболе понимает в футболе. В сравнении с кучкой дилетанстствующих "икспэрдов". А мнение Пеле однозначное: заслужил! Опять же, расклад заценим. Что круче? Кубок Америки? Или последнее место в группе на ЧЕ? Вопрос, однако.
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111ax
1638262255
это позор, ЗМ ничего теперь не стоит
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Maxi_7
1638266808
Так не мог скрыть, что в начале этого шоу лишил интриги даже тех, кто не интересуется футбольными новостями и не знал всех этих сливов, крутя своей радостной головкой во все стороны и лыбясь как ребенок... Одновременно забавно и в то же время было грустно наблюдать всю церемонию(процесс анусализания) как Роберт иронично улыбался, сидя рядом с ним, всё прекрасно понимая, а когда был тот самый момент оглашения "победителя" в самый последний момент перед объявлением усмехнулся... Также показательно было и то, как голый король нахмуривал свои бровки и становился сразу сурьезным, когда Роберт был на сцене и показывали голы настоящего короля...
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GoldPlayFIFARus9
1638268023
Поздравляю, заслуженный результат. Левандовский тоже заслуживал приз, но Месси пожалуй сделал больше для достижения результата, и мнение большинства проголосовавших экспертов тому лишнее доказательство
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Derzkiy1
1638269414
Черт
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Hektor 84
1638292838
Да ты знал до церемонии, что его тебе вручат. Всю церемонию лыбу давил. Правильно Рон не приехал. Он не приехал не из за того что его не ему вручат. А из за того что его тебе вручат.
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nelez
1638313065
Не выиграл а подарили в очередной раз. Шейх Катара купил для гнома
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