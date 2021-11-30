Месси: «Не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о завоевании седьмого «Золотого мяча»

«Хоть я и всегда ставлю команду на первое место, я не могу скрыть радость от очередного «Золотого мяча».

Хочу поблагодарить вас и посвятить эту награду своим партнерам и тренерскому штабу сборной Аргентины за прекрасный год, который мы провели вместе. Благодарю бывших партнеров по «Барселоне» и нынешних по «ПСЖ».

И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, а также всем, кто поддерживает меня, находится радом, заботятся обо мне и заставляют работать изо дня в день. Без них это было бы невозможно.

И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!» – написал Месси в инстаграме.

Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

на 33 балла. Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).

был старше, когда брал награду (41 год 321 день). Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч».