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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года. Только Мэтьюз был старше, когда брал награду

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал одним из самых возрастных обладателей «Золотого мяча».

    Аргентинский форвард вышел на второе место по этому показателю. Месси взял награду в 34 года 158 дней, опередив экс-вратаря сборной СССР Льва Яшина, получившего «Золотой мяч» в 34 года 56 дней.

    Самым возрастным обладателем «Золотого мяча» остается бывший нападающий сборной Англии Стэнли Мэтьюз. Он выиграл приз в 41 год 321 день.

    Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

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    Источник: PokerStars Sports

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +789

      qawzsexdr 1 минуту назад

      Ничего страшного, когда завершит карьеру, ему и в 42 вручат.

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      Рейтинг: +789

      qawzsexdr 3 минуты назад

      Клоун ская премия

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