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  • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года. Только Мэтьюз был старше, когда брал награду

Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года. Только Мэтьюз был старше, когда брал награду

30 ноября 2021, 08:29
12

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал одним из самых возрастных обладателей «Золотого мяча».

Аргентинский форвард вышел на второе место по этому показателю. Месси взял награду в 34 года 158 дней, опередив экс-вратаря сборной СССР Льва Яшина, получившего «Золотой мяч» в 34 года 56 дней.

Самым возрастным обладателем «Золотого мяча» остается бывший нападающий сборной Англии Стэнли Мэтьюз. Он выиграл приз в 41 год 321 день.

Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

Источник: PokerStars Sports
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (12)
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qawzsexdr
1638252580
Клоун ская премия
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qawzsexdr
1638252674
Ничего страшного, когда завершит карьеру, ему и в 42 вручат.
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1638254025
После церемонии вручения Золотого Мяча Месси говорит Роберту Левандовски: "После церемонии мы пойдем в магазин и я куплю тебе мяч!".
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Вомбат
1638257937
До чего же у людей закоснело мышление! Это результат оболванивания людей СМИ. Ничем иным объяснить не могу ЗМ для Месси в этом году. На самом деле он здорово сдал, и на мой взгляд нынче не входит даже в десятку. Сейчас Левандовски, Салах, де Брейне, Мбаппе намного круче.
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ab15488
1638259047
Все это напоминает наше правительство - цены на нефть поднялись - бензин подорожал, цены на нефть упали - бензин подорожал. Пока Месси ничего не выиграл со сборной, фанаты - сборная говно, главное клуб. Теперь Месси в клубе никакой, фанаты - клуб говно, зато кубок Америки взял. Клоунада и двойные стандарты
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asdaff99
1638259869
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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САДЫЧОК
1638260658
Левандовский был Лучшим ! Не честно !
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гууд
1638268095
Как раз к 41 это будет 14... потерял весь шарм и интерес к себе данный титул
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Baich
1638274448
Позор. Просто не за что. Пора прикрыть эту премию.
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