Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч» в карьере.

Впервые в истории этот приз получил действующий футболист «ПСЖ». Месси также стал первым игроком за 30 лет, выигравшим «Золотой мяч» в составе французского клуба.

В 1991 году награду получил выступавший за «Марсель» Жан-Пьер Папен.

Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

на 33 балла. В 2021 году Месси впервые выиграл Кубок Америки.

Также он стал победителем Кубка Испании в составе «Барсы».

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