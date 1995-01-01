Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Месси – первый игрок «ПСЖ», выигравший «Золотой мяч»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч» в карьере.

    Впервые в истории этот приз получил действующий футболист «ПСЖ». Месси также стал первым игроком за 30 лет, выигравшим «Золотой мяч» в составе французского клуба.

    В 1991 году награду получил выступавший за «Марсель» Жан-Пьер Папен.

    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
    • В 2021 году Месси впервые выиграл Кубок Америки.
    • Также он стал победителем Кубка Испании в составе «Барсы».

    Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

    «Барселона» поздравила Месси с седьмым «Золотым мячом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91686
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68267
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru