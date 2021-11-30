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  • Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

30 ноября 2021, 07:34
14

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал получение седьмого «Золотого мяча» в карьере.

«Невероятно снова быть здесь. Спасибо партнерам по «Барселоне», «ПСЖ» и сборной Аргентины. В этом году я исполнил свою мечту, выиграв Кубок Америки. Этот приз в моих руках благодаря тому, что мы сделали на турнире.

Особенный вечер для меня. Не знаю, сколько лет мне осталось играть, но надеюсь, что много, ведь я так люблю футбол. Я действительно хочу бороться за новые цели», – сказал Месси.

  • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
  • Месси выиграл Кубок Америки впервые в карьере.
  • Также он стал победителем Кубка Испании в составе «Барсы».

Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (14)
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1638241779
Да, в следующем году тебе дадут ЗМ за кубок Франции
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Дедуктор
1638242773
Победа в ЧМ = еще один златокруглый. Золото должно принадлежать гномам! А не каким-то поляцким проходимцам.
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серега кашин
1638249214
на копа америки гомик ни чем себя не проявил
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Fancyfall
1638252510
из-за перехода в псж ты ЗМ получил, нет никаких заслуг.
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qawzsexdr
1638252814
Оказывается вот что нужно сделать для получения. А Левандовски, всего-то лучший нападающий.
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Лфшт
1638253395
Журнал умирает, ЗМ умер еще лет 15 назад. Они уже готовы любому продать награду, лишь бы выжить
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Fusballer
1638253951
Раньше ЗМ был за европейские достижения. А сейчас за всякие унылые турниры типа Кубка Америки. Пусть идут на..., твари продажные.
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portero
1638254669
Правильно многие футболисты и делают сто игнорируют это шоу.... Везде шоу лжи лицимерия и проституты рулят.
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Maxi_7
1638262237
Алексис Санчес в 2016: 48 гол+пас 2 место в чемпионате с Арсеналом Вылет в 1/8 ЛЧ Победа на Копа Америке (Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов) Лионель Месси в 2021: 50 Гол+пас 3 место в чемпионате с Барсой Вылет в 1/8 Лч Победа на Копа Америке (Золотой мяч: 1 место. Победа)
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portero
1638264179
Сраное оправдание...
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