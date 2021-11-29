Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал получение седьмого «Золотого мяча» в карьере.

    «Невероятно снова быть здесь. Спасибо партнерам по «Барселоне», «ПСЖ» и сборной Аргентины. В этом году я исполнил свою мечту, выиграв Кубок Америки. Этот приз в моих руках благодаря тому, что мы сделали на турнире.

    Особенный вечер для меня. Не знаю, сколько лет мне осталось играть, но надеюсь, что много, ведь я так люблю футбол. Я действительно хочу бороться за новые цели», – сказал Месси.

    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
    • Месси выиграл Кубок Америки впервые в карьере.
    • Также он стал победителем Кубка Испании в составе «Барсы».

    Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +594

      КрымForever 55 минут назад

      Жоржиньо кроме победы на Чемпионате выиграл еще и Лигу Чемпионов. Как тебе такое, ̶И̶л̶о̶н̶ ̶М̶а̶с̶к̶ Лионель Месси?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91656
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru