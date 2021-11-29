Месси: «Я получил «Золотой мяч» из-за Кубка Америки. Теперь хочу бороться за новые цели»

Жоржиньо кроме победы на Чемпионате выиграл еще и Лигу Чемпионов. Как тебе такое, ̶И̶л̶о̶н̶ ̶М̶а̶с̶к̶ Лионель Месси?
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал получение седьмого «Золотого мяча» в карьере.
«Невероятно снова быть здесь. Спасибо партнерам по «Барселоне», «ПСЖ» и сборной Аргентины. В этом году я исполнил свою мечту, выиграв Кубок Америки. Этот приз в моих руках благодаря тому, что мы сделали на турнире.
Особенный вечер для меня. Не знаю, сколько лет мне осталось играть, но надеюсь, что много, ведь я так люблю футбол. Я действительно хочу бороться за новые цели», – сказал Месси.
- Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
- Месси выиграл Кубок Америки впервые в карьере.
- Также он стал победителем Кубка Испании в составе «Барсы».
Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»