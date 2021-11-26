Лига конференций. «Рома» разгромила украинскую «Зарю» и вышла в плей-офф

В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Рома» дома одержала крупную победу над «Зарей» со счетом 4:0.

Дубль оформил Тэмми Абрахам, по одному голу забили Карлес Перес и Николо Дзаньоло.

Римляне набрали десять очков и уже не опустятся ниже второго места в группе. Соответственно команда Жозе Моуринью сыграет в плей-офф турнира.

Лига конференций. Групповой этап. 5-й тур

Рома (Италия) – Заря (Украина) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Перес, 15; 2:0 – Дзаньоло, 33; 3:0 – Абрахам, 46; 4:0 – Абрахам, 75.

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